Paraná incorporó equipamiento eléctrico de alta tecnología en la Toma de Agua Potable.

La intendenta Rosario Romero recorrió la nueva sala de transformador y celdas, que permitirá administrar el consumo eléctrico de las bombas y evitar cortes de agua ante inconvenientes en el sistema.

“Estamos desarrollando una serie de innovaciones y mejoras en la estructura de potabilización del agua, conforme a un plan que tiene más de 20 años y que hemos retomado con fondos 100% paranaenses”, expresó Romero. Y agregó: “Con este equipamiento logramos independencia y eficiencia eléctrica, lo que también se traduce en un ahorro significativo para las arcas municipales”.

Por su parte, el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, explicó: “El sistema de bombas que capta agua del río y la transporta a las plantas Echeverría y Ramírez demanda un consumo eléctrico muy alto durante las 24 horas. Con esta inversión, que no se hacía desde hace muchos años, podremos evitar salir de servicio ante eventuales fallas eléctricas”.

En tanto, el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, destacó: “La modernización del sistema nos otorga independencia, eficiencia energética y, sobre todo, un backup que garantiza la continuidad del servicio. Ahora, si se detecta una falla, podremos repararla sin tener que detener el suministro de agua hacia los barrios”.

Detalles de la obra

La intervención incluyó la construcción de una sala para alojar un sistema de transformación de energía de media a baja tensión, compuesto por celdas y un transformador adquiridos por la Municipalidad a través de la Dirección de Obras Sanitarias.

Además, se ejecutó un ducto de comunicación desde la sala de transformación hasta las bombas, para la instalación de un cable subterráneo de 3 x 35 mm².

Este equipamiento es clave para el funcionamiento del nuevo transformador y las celdas de media tensión, que permitirán alimentar de manera adecuada las bombas que captan el agua cruda del río y la envían a las plantas de tratamiento, garantizando así la prestación del servicio de agua potable en toda la ciudad.