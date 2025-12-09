Paraná: atacaron a piedrazos un colectivo del nuevo servicio urbano

Un colectivo del transporte urbano de pasajeros, perteneciente a la empresa San José, fue atacado este martes por la mañana mientras cumplía con su recorrido por el barrio Paraná XIV. Desconocidos arrojaron piedras que impactaron contra los laterales de la unidad y provocaron la rotura de al menos una de sus ventanillas.

El episodio ocurrió a solo 48 horas de la puesta en marcha del nuevo esquema de transporte en la ciudad, a cargo de la UTE encabezada por San José SA. La unidad afectada fue el interno 202 de la Línea D (ex Línea 1), que une el barrio de la Policía con la zona de Toma Nueva.

El ataque se registró en la cabecera de la Línea D, en la intersección de Lola Mora y Quinquela Martín, y posteriormente en Ameghino y Florencio Sánchez, en el barrio San Agustín.

Debido a los daños, el móvil debió ser retirado de circulación y reemplazado por otra unidad para garantizar la prestación del servicio en el primer día hábil desde el cambio de concesión.