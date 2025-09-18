Nutrísima SRL: la estafa millonaria que sacude a María Grande e involucra al intendente Solari.

Nutrísima SRL, fundada en María Grande en 2003 por los veterinarios Héctor “Cheru” Solari —actual intendente por Cambiemos/LLA— y Horacio Prémoli, supo consolidarse en el sector lácteo regional. Sin embargo, hoy enfrenta ocho denuncias penales y siete civiles, además de 497 cheques rechazados por casi 900 millones de pesos y un pasivo total estimado en más de 5.500 millones de pesos, así lo publicó Análisis Digital.

El esquema de deudas incluye 1.500 millones de pesos en compromisos financieros, 900 millones en cheques impagos y alrededor de 3.000 millones por ventas a futuro incumplidas.

Movimientos societarios y sospechas

La estructura accionaria de Nutrísima cambió en los últimos años:

En 2019, Solari vendió parte de sus cuotas a Nahuel Ferrarotti , empresario de Paraná.

En 2022, el intendente cedió gratuitamente su participación a su hijo, Lautaro Solari , con el aval de su esposa, la abogada Carolina Rico.

En 2024, los socios designaron como gerente a Prémoli, aunque el actual intendente siguió figurando en cheques rechazados como firmante, lo que complicaría su desvinculación formal.

La operatoria denunciada

La presunta maniobra consistía en vender mercadería y servicios a futuro, cobrados por anticipado con cheques diferidos. Nutrísima negociaba esos cheques en bancos, mutuales y financieras, recibiendo efectivo inmediato con avales de SGR.

De ese modo, por cada cheque de 1 millón de pesos, la firma obtenía alrededor de 900 mil en efectivo, pero la mercadería comprometida nunca llegaba a destino.

El resultado: un esquema que multiplicó deudas con proveedores, pymes y empresas de distintas provincias.

Impacto regional y testimonios

Más de 28 firmas de Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes figuran como damnificadas. Algunas tuvieron que vender activos para cubrir cheques impagos y otras enfrentan riesgo de quiebra.

“Nos traicionaron”, señaló un empresario correntino que denunció haber entregado cheques por 60 millones de pesos a cambio de quesos que nunca recibió.

Incluso, según denunció, la firma le habría ofrecido un insólito plan de “recuperación”: descontar 1 millón de deuda por cada compra de 15 millones en efectivo, durante 60 meses.

El rol del intendente y la justicia

Aunque en 2024 Prémoli fue designado único gerente, en los registros del Banco Central el intendente Solari aún figura con cheques rechazados. Esta situación lo mantiene en el foco de las investigaciones, junto a su hijo Lautaro y Ferrarotti.

Las causas penales están en manos de la fiscal Jimena Ballesteros en Paraná, mientras que las demandas civiles se tramitan en distintos juzgados.

Un daño difícil de reparar

Con solo 105 vacas entre propias y alquiladas, tres camiones y una planta de producción, el patrimonio de Nutrísima no alcanza para cubrir las deudas. Ni siquiera sumando los bienes personales de los socios se llegaría al monto reclamado por los acreedores.

Mientras tanto, la empresa sigue vendiendo al público en su local de calle Urquiza 298 de María Grande, en medio de un clima de desconfianza generalizada.

La situación golpea no solo a la comunidad local, sino también a la red productiva y comercial de la Región Centro, que ahora espera la respuesta de la justicia.