Nueva edición de “Orden del Día”, el streaming de la Cámara de Diputados

Este miércoles se realizó una nueva edición del programa “Orden del Día”, el streaming de la Cámara de Diputados que se emite por YouTube, redes sociales, radio y televisión.

Bajo la misma dinámica de la anterior entrega, el periodista y conductor Alfredo Hoffmann presentó la agenda parlamentaria de esta semana y realizó una serie de entrevistas en la previa a un nueva sesión ordinaria en el recinto.

El principal tema que se abordó esta semana fueron los homenajes que se realizarán a distintas personalidades destacadas de la provincia de Entre Ríos en el marco del Mes de la Mujer.

Además, se entrevistó al diputado provincial Bruno Sarubi para dialogar sobre el mensaje del Ejecutivo que busca reformar a la adhesión provincial a la ley nacional de economía de conocimiento, proyecto que esta jornada tomará estado parlamentario, y se hizo mención al aniversario 42° de la Guerra de Malvinas, acontecimiento histórico que se conmemorará el próximo 2 de abril.

Alfredo Hoffmann, conductor de "Orden del Día". Foto: Captura de Pantalla

Homenaje a mujeres entrerrianas

La primera entrevistada, distinguida minutos después en el recinto, fue la boxeadora concordiense Yanina “La Panterita” Lescano. La joven compitió por el campeonato mundial en Dubai, oportunidad en la que logró el segundo lugar en una pelea que se definió por votación dividida. La deportista recordó esa ocasión y la distinción que le realizaron sus vecinos del barrio “Pancho Ramírez”: “me hicieron un recibimiento hermoso -expresó- que no lo voy a olvidar nunca en la vida, quedará siempre gravado”.

Sobre cómo llegó a practicar esta disciplina, Lescano reveló que su abuelo, también boxeador, fue quien la motivó a seguir sus pasos. “Al principio no me gustaba mucho la idea. Empecé el gimnasio como para decirle que lo intenté y hasta el día de hoy no me sacaron. Mi papá también fue boxeador, es él ahora el que me está entrenando”, contó.

“La Panterita” realiza su preparación física en un establecimiento propio que conformó con el apoyo de su familia y amigos. “Con mi papá, mi pareja y otros compañeros del gimnasio hablamos en el hall de la casa de él para poder entrenar tranquilos”, comentó.

Yanina “La Panterita” Lescano, boxeadora concordiense. Foto: Captura de pantalla

En segundo lugar, Hoffmann dialogó con la estudiante de abogacía Ana Paula Ricagni, que se mostró emocionada en la previa a su homenaje. La joven, oriunda de Victoria, es no vidente y propuso una destacada iniciativa que busca incorporar al sistema braille la Constitución de la Provincia de Entre Ríos.

Ricagni desarrolla su actividad académica con muy buen desempeño. En 2022 participó del Congreso de Estudiantes de la Red Iberoamericana de Derecho, realizado en España. “En este lugar pude conocer tanto a muchos estudiantes que estaban en mi misma condición que yo como estudiantes de derecho, como a muchos docentes, incluso a un gran autor como es García Amado”, valoró.

“De ese congreso se abrió una gran puerta que este año comencé con el club de investigación jurídica que hemos de llamar el Iberojuris en donde seguimos estando en contacto con distintos estudiantes y también seguimos investigando y nutriéndonos como complemento a nuestra carrera de grado”, ponderó.

Ana Paula Ricagni, estudiante de Derecho. Foto: Captura de pantalla

Otra distinción fue para la batucada “Las audaces”, un grupo de mujeres que se consagraron ganadoras a nivel país como mejor banda que forma parte de la comparsa Kamarr de Gualeguaychú. Su directora Celeste Piaggio ponderó “este rol de todas mujeres dentro de un ambiente en donde siempre fue en su gran mayoría ocupados por hombres, entonces es como más meritorio también”.

“Empezamos como un grupo muy pequeño de amigas del barrio y el colegio. Paso a paso fuimos sumando mas chicas. De hecho, hace unos años tenemos la escuela “Batucada” en donde vamos formando a mujeres que quieran formar parte. ‘Las audaces’ funciona todo el año, tocamos en diferentes fiestas y eventos. Y después de muchísimo tiempo se nos dio la posibilidad de salir juntas en el carnaval, algunas ya formaban parte en diferentes lugares dentro del carnaval, y ahora ya es nuestra segunda edición juntas como batucada”, indicó.

Piaggio precisó que, actualmente, el grupo de mujeres está integrado por 60 personas, aunque de la batucada participan 40 y explicó el motivo del nombre: “audaces -dijo- coincide con la cuestión de ocupar este lugar, de ser valientes en estos espacios, pero surge porque cuando iniciamos porque dijimos qué audaces de salir tan poquitas en un barrial que fue la primera experiencia que tuvimos”.

“Es un orgullo para mí y para todas las chicas que forman parte, es un premio para todas las mujeres que se animaron a estar, a todas aquellas que nos escriben para poder sumarse y nosotras también ser ese ejemplo de ese impulso para formar parte”, enfatizó.

Celeste Piaggio, directora de la batucada de mujeres "Las audaces". Foto: Captura de pantalla

La última charla fue con la presidenta de la Cooperadora del Hospital “Sagrado Corazón de Jesús” de Basabilbaso María Isabel Carreras, quien fue propuesta para la distinción por el presidente de la Cámara de Diputados Gustavo Hein.

“Siento una gran emoción. Es una satisfacción que me hayan nombrado, algo que nunca hubiera pensado. Así que para mí es un orgullo, y más orgullo de trabajar por un hospital, como hacemos nosotros”, afirmó.

El centro de salud funciona diariamente gracias al desempeño de la cooperadora, en donde sus integrantes colaboran con su labor y también en la tarea de reunir fondos para que el establecimiento médico pueda desarrollar su actividad con normalidad, algo que beneficia no sólo al municipio sino a la región.

María Isabel Carreras, presidenta de la Cooperadora del Hospital "Sagrado Corazón de Jesús" de Basabilbaso. Foto: Captura de pantalla

Economía de conocimiento

El diputado provincial de Juntos por Entre Ríos y presidente de la Comisión de Hacienda Bruno Sarubi se refirió al proyecto que impulsa el Ejecutivo que trata sobre economía de conocimiento. “Hoy toma estado parlamentario y pasa a las comisiones para ser trabajada en conjunto con todos los bloques”, adelantó.

El legislador ponderó que “es un proyecto de ley que celebro que se esté discutiendo” y precisó que se trata de una reforma a una ley nacional a la que Entre Ríos está adherida.

“Es una ley que beneficiará mucho a los entrerrianos porque al modificarse le da la posibilidad a un montón de entrerrianos que no podían acceder, por la cantidad de requisitos y de formalidades que tenía la ley nacional, a un montón de exenciones impositivas como ingreso bruto, sellado, inmobiliario provincial que permite beneficios directos para estas empresas y todos aquellos emprendimientos”, resaltó.

Bruno Sarubi, diputado provincial (Juntos por Entre Ríos) y presidente de la Comisión de Hacienda. Foto: Captura de pantalla

En tal sentido, subrayó que “este sector de la economía es uno de los sectores que más están creciendo a nivel mundial y esto genera puestos de trabajo genuino en forma directa e indirecta en esta área, pero que también mejora de una manera transversal a toda la economía de la provincia de Entre Ríos”.

Sarubi habló de una reunión de las comisiones de Hacienda y Energía en donde, reveló, el diputado de La Libertad Avanza Carlos Damasco presentó una iniciativa que propone una exención impositiva de las tasas municipales.

“No logramos un dictamen todavía. Quedamos en convocar a los distintos presidentes de la Liga de Intendentes Justicialistas, al Foro de Intendentes de Juntos por Entre Ríos y también a los vecinalitas porque es un proyecto que busca que en la factura de luz no se cobren las tasas municipales como es el Alumbrado Público. Al ser un proyecto de ley que involucra de forma directa a los municipios, acordamos escuchar las opiniones de ellos”, señaló.

42° aniversario de la Guerra de Malvinas

El próximo 2 de abril se conmemorarán 42 años del inicio de la Guerra de Malvinas. Por este motivo, la producción de “Orden del Día” preparó un material audiovisual en donde entrevistaron al ex combatiente Oscar Eguía en el marco de una actividad homenaje en la que participó Hein.