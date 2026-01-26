MovilizARTE llega a Paraná con su segunda edición de Gimnasia Postural Integral

Paraná será escenario de una nueva propuesta orientada al bienestar y el movimiento consciente. El viernes 21 de marzo, en la Sala Mayo, se realizará la segunda edición de MovilizARTE, un taller práctico y vivencial basado en el concepto de Gimnasia Postural Integral, dirigido a toda la comunidad.

La jornada se desarrollará de 8:15 a 18:00 y propone una experiencia activa para abordar el cuerpo desde una mirada integral, combinando movimiento, conciencia corporal y herramientas aplicables a la vida cotidiana. Bajo el lema “Una experiencia en movimiento”, MovilizARTE busca generar un espacio accesible para personas de distintas edades y niveles de experiencia, con el objetivo de mejorar la postura, prevenir dolencias y promover hábitos corporales más saludables.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y los cupos son limitados. El valor de participación es escalonado según la fecha de inscripción:

Enero: $100.000

Febrero: $130.000

Marzo: $150.000

La inscripción no es reembolsable, aunque existe la posibilidad de transferencia de cupo.

La organización está a cargo de Marcos Spahn, a través de Evoxx, y la propuesta se consolida como una oportunidad para quienes buscan incorporar nuevas herramientas de movimiento consciente y bienestar en la ciudad.

Quién es Diego Rodríguez

El taller estará a cargo de Diego Rodríguez, kinesiólogo y especialista en movimiento, con más de dos décadas de trayectoria en el ámbito de la prevención y la salud corporal. Es referente en kinefilaxia, un enfoque que promueve acciones destinadas a la prevención postural, el desarrollo de capacidades perceptivo-motrices y el cuidado del cuerpo a través del movimiento.

Rodríguez es docente de alma: fue profesor de Fisiología en la Universidad de Buenos Aires, de Kinefilaxia en la Universidad Maimónides y desde 2003 se desempeña como docente en la Universidad Abierta Interamericana. A lo largo de su carrera ha dictado cursos, talleres y formaciones en colegios, universidades e instituciones de todo el país, con el objetivo de unir salud, movimiento y conciencia corporal.

Su trabajo se centra en el concepto de “cuerpo disponible”, promoviendo prácticas que permitan habitar el movimiento de manera más consciente, funcional y saludable, una mirada que atraviesa la propuesta de MovilizARTE y le da identidad a esta experiencia.