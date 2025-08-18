Este suplemento medicinal, utilizado durante siglos en la medicina oriental y respaldado por la ciencia moderna, llega al mercado en presentaciones accesibles y seguras. Con beneficios para la memoria, el sistema digestivo y el equilibrio emocional, se posiciona como un aliado natural para la salud integral.

La Melena de León (Hericium erinaceus) es un hongo de origen asiático con propiedades únicas: estimula la regeneración neuronal, mejora la memoria y la concentración, reduce la ansiedad, fortalece el sistema inmunológico y regenera la mucosa digestiva.

Melena de León: el hongo natural que estimula la memoria y protege el cerebro.

Estudios clínicos demostraron que sus compuestos bioactivos atraviesan la barrera hematoencefálica y activan la producción de NGF (Factor de Crecimiento Nervioso), lo que lo convierte en un suplemento innovador para la prevención del deterioro cognitivo y el acompañamiento de la salud emocional y digestiva.

Ahora, con el lanzamiento de PGN en cápsulas, este suplemento se vuelve aún más fácil de incorporar a la rutina diaria, garantizando la misma calidad, pureza y seguridad que caracteriza a sus presentaciones.

Disponible en cápsulas, la Melena de León es una opción natural, segura y sin efectos secundarios, recomendada tanto para personas que buscan claridad mental y reducción del estrés, como para quienes desean proteger su salud a largo plazo.