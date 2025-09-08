Marca Paraná lanzó la convocatoria al Sello Verde de Distinción.

La incorporación de la Biblioteca Popular como integrante del Consejo refuerza el carácter plural y participativo de este espacio, que reúne a representantes de distintos sectores de la ciudad.

El Sello Verde busca visibilizar y promover acciones responsables vinculadas al cuidado del ambiente y a la sustentabilidad. Podrán postularse todas aquellas empresas e instituciones de Paraná que lleven adelante iniciativas de gestión ambiental, uso eficiente de recursos, reciclaje, energías renovables, movilidad sustentable u otras prácticas sostenibles.

Desde la Fundación Eco Urbano, Horacio Enriquez destacó: “Pensar un sello verde no es solo reconocer a las instituciones que ya trabajan en sostenibilidad, sino también animar a que estas prácticas se contagien en toda la comunidad”.

Avances en los programas de Marca Paraná

Durante el encuentro también se repasaron las novedades en distintas líneas de trabajo:

Marcá tu Identidad: comenzará una segunda etapa que sumará nuevas redes comunitarias (Noreste, Oeste y Lomas del Mirador).

Diseña Paraná: el programa de fortalecimiento a emprendedores con diseño avanza con capacitaciones y la evaluación de proyectos, que tendrán clínicas en septiembre.

Paraná Ciudad Universitaria: se presentó el próximo lanzamiento de la tarjeta de beneficios para estudiantes, que acompañará la vida académica y cotidiana de quienes eligen la ciudad para formarse.

Un espacio de construcción colectiva

El Consejo Asesor de Marca Paraná funciona como ámbito de articulación entre instituciones públicas, privadas y sociales, con el objetivo de fortalecer la identidad local, fomentar la innovación y promover el desarrollo sostenible.

La coordinadora de Marca Paraná, Anabel Waigandt, agradeció el compromiso de las organizaciones participantes: “Seguimos construyendo juntos una visión compartida de ciudad”.