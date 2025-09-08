Vía Paraná / Ecología

Marca Paraná lanzó la convocatoria al Sello Verde de Distinción

En su reunión mensual, realizada en la Biblioteca Popular del Paraná, el Consejo Asesor de Marca Paraná presentó oficialmente el Sello Verde de Distinción, una iniciativa destinada a reconocer a empresas e instituciones locales que desarrollen prácticas sostenibles. La convocatoria estará abierta hasta el 10 de octubre.

8 de septiembre de 2025,

Marca Paraná lanzó la convocatoria al Sello Verde de Distinción.

La incorporación de la Biblioteca Popular como integrante del Consejo refuerza el carácter plural y participativo de este espacio, que reúne a representantes de distintos sectores de la ciudad.

El Sello Verde busca visibilizar y promover acciones responsables vinculadas al cuidado del ambiente y a la sustentabilidad. Podrán postularse todas aquellas empresas e instituciones de Paraná que lleven adelante iniciativas de gestión ambiental, uso eficiente de recursos, reciclaje, energías renovables, movilidad sustentable u otras prácticas sostenibles.

Desde la Fundación Eco Urbano, Horacio Enriquez destacó: “Pensar un sello verde no es solo reconocer a las instituciones que ya trabajan en sostenibilidad, sino también animar a que estas prácticas se contagien en toda la comunidad”.

Avances en los programas de Marca Paraná

Durante el encuentro también se repasaron las novedades en distintas líneas de trabajo:

  • Marcá tu Identidad: comenzará una segunda etapa que sumará nuevas redes comunitarias (Noreste, Oeste y Lomas del Mirador).
  • Diseña Paraná: el programa de fortalecimiento a emprendedores con diseño avanza con capacitaciones y la evaluación de proyectos, que tendrán clínicas en septiembre.
  • Paraná Ciudad Universitaria: se presentó el próximo lanzamiento de la tarjeta de beneficios para estudiantes, que acompañará la vida académica y cotidiana de quienes eligen la ciudad para formarse.

Un espacio de construcción colectiva

El Consejo Asesor de Marca Paraná funciona como ámbito de articulación entre instituciones públicas, privadas y sociales, con el objetivo de fortalecer la identidad local, fomentar la innovación y promover el desarrollo sostenible.

La coordinadora de Marca Paraná, Anabel Waigandt, agradeció el compromiso de las organizaciones participantes: “Seguimos construyendo juntos una visión compartida de ciudad”.

