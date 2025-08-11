Maran Suites & Towers - 20 años de hospitalidad con identidad

A comienzos de este milenio, una empresa local apostó por una idea ambiciosa: construir un hotel moderno, con servicios de alto nivel, en una ciudad con un enorme potencial turístico. Así nació Maran Suites & Towers, impulsado por el amor a Paraná y la pasión por el turismo. Desde el primer día, nuestra visión fue clara: combinar confort, elegancia y un servicio personalizado, pensado tanto para viajeros de negocios como para quienes venían a descubrir los encantos de nuestra ciudad.

Habitacion en el Hotel Maran Suite and Towers.

En sus inicios, el hotel ofrecía una propuesta innovadora para la región: 3 tipos de habitaciones, para diferentes tipos de viajeros, y una ubicación privilegiada frente al Parque Urquiza, con vistas únicas al majestuoso río Paraná. A esto se sumó un restaurante gourmet, que elevó el estándar gastronómico local y atrajo tanto a visitantes como a residentes.

Una evolución constante

Con el correr de los años, Maran fue creciendo y transformándose. Se inauguró el SPA, se renovaron los espacios comunes y se fortaleció el concepto de hospitalidad integral. En el año 2010, otro gran hito: la apertura del Centro de Convenciones, que nos posicionó como sede habitual de congresos, jornadas profesionales, celebraciones sociales, competencias deportivas y eventos institucionales.

Habitacion en el Hotel Maran Suite and Towers.

Fuimos entendiendo y anticipándonos a las nuevas demandas: el viajero corporativo, el profesional de paso, el funcionario público, el docente universitario o el deportista de elite encontraron en Maran un lugar a su medida, cómodo, accesible y profesional.

En 2020, adaptándonos a las nuevas formas de trabajar y viajar, inauguramos Paraná CoWorking, integrando espacios flexibles pensados para nómades digitales, emprendedores y visitantes que necesitan combinar descanso con productividad.

Espíritu litoraleño

Uno de los grandes diferenciales de Maran es su fuerte conexión con el entorno. El río, la calidez del equipo humano, el respeto por la cultura local y la identidad gastronómica regional forman parte de nuestra esencia.

Habitacion en el Hotel Maran Suite and Towers.

A lo largo de estos 20 años, nos hemos esforzado en enaltecer lo local y sumar valor a cada experiencia del huésped.

Resiliencia, compromiso y futuro

Como todo emprendimiento con historia, atravesamos desafíos importantes: una pandemia global, la inestabilidad económica del país, cambios profundos en las formas de viajar y consumir, y una competencia cada vez más exigente.

Pero nunca perdimos el foco: el bienestar del huésped y la mejora constante. Estamos comprometidos en seguir adelante, adaptarnos, eligiendo las mejores estrategias, pero siempre con un objetivo: que el cliente se vaya feliz de nuestro establecimiento.

Hoy, a 20 años de nuestra inauguración, reafirmamos nuestro compromiso con Paraná. Seguimos creyendo que nuestra ciudad merece un servicio hotelero de excelencia, y trabajamos cada día para brindar una experiencia memorable.

Gracias a nuestros huéspedes, comensales, clientes, personal, proveedores, profesionales, familias, amigos y a todas las personas que han sido parte de esta hermosa historia. Este aniversario es de ustedes también.

Maran SA: Benjamin Svetliza - Malva Embon - Andrea Svetliza - Marcelo Svetliza