En 1979, frente a la Plaza 9 de Julio de Diamante, en la histórica Peña La Chamarrita, nacía un grupo destinado a marcar la historia del folclore entrerriano. De la mano y el alma de tres hermanos —Jorge “Cumpita” Acosta, Eduardo “Coco” Acosta y Víctor Acosta— surgían Las Voces de Montiel, nombre que les otorgó el maestro Don Néstor Cuestas, figura central de la música del Litoral.

Las Voces de Montiel: 47 años de una leyenda que le canta al alma entrerriana.

Ese mismo año, en noviembre, el conjunto alcanzó su primer gran reconocimiento: el Primer Premio como Conjunto Vocal en el Décimo Encuentro Entrerriano de Folclore, en Villaguay, el certamen más importante de la provincia. Fue el máximo galardón provincial y también el punto de partida de una carrera que los llevaría a recorrer los escenarios más prestigiosos de Entre Ríos y del país.

En 1980 llegó una convocatoria decisiva. Don Ramón Merlo los invitó a instalarse en Rosario para producir y grabar su primer larga duración. Así nació el disco “Permiso, Somos Entrerrianos”, con la participación del notable acordeonista Monchito Merlo. Entre sus canciones se destacó “Vamos a Entre Ríos”, obra de Víctor Acosta junto al propio Monchito, que 45 años después, en 2025, volvió a ser grabada por Las Voces de Montiel en un emotivo reencuentro musical.

La trayectoria del grupo los llevó por escenarios emblemáticos como Cosquín, Jesús María y La Chaya de La Rioja, entre tantos otros. Hoy, gran parte de esas actuaciones memorables pueden revivirse gracias a la tecnología y a los registros disponibles en internet, testimonio vivo de una historia construida a fuerza de canciones y caminos.

En 2016, la muerte de Jorge “Cumpita” Acosta, voz líder del conjunto, marcó un golpe profundo. Sin embargo, lejos de detener la marcha, la familia Acosta transformó el dolor en continuidad. A la formación se sumaron nuevas generaciones: Alejandro y Sergio, hijos del Cumpita, y Chari, hija de Víctor, acompañan hoy a Coco y Víctor en la tarea de sostener y renovar la leyenda.

Actualmente, Las Voces de Montiel están integradas por cinco miembros de una misma familia que mantienen viva una herencia musical nacida hace 47 años en Diamante. Con vigencia y renovación constante, el grupo continúa siendo uno de los referentes más importantes del folclore entrerriano, cantándole al Litoral y a su pueblo con la misma pasión que en aquella primera noche en la Peña La Chamarrita.