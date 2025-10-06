Las Minitahs Stand Up llega a Calle Corrientes con humor, música y birra en el Boston Beer Pub

Vía Paraná / Humor

El grupo teatral Las Minitahs se presentará en Calle Corrientes de Paraná con una propuesta cargada de humor, energía y talento local. La cita será el sábado 11 de octubre a las 21:00, en Corrientes 527.

Miguel A. López
Miguel A. López

6 de octubre de 2025,

El espectáculo contará con la conducción de La Pitonisa Arriba Va, personaje interpretado por María Luz Gómez, quien guiará una noche de humor, improvisación y reflexión desde una mirada irreverente y divertida.

En escena estarán Caro Rossier, Dani Rudel y Pauli Chilotegui, integrantes del grupo, que desplegarán distintas historias y personajes con la frescura que caracteriza a la compañía.En esta oportunidad, se suma como invitada especial Evelyn Schneider, aportando su estilo provocador y su impronta única.

“Todo será amor, alegría y birra bien fría”, adelantaron desde la agrupación, que continúa recorriendo escenarios con una propuesta que combina humor, crítica social y entretenimiento.

Fecha: sábado 11 de octubre. Lugar: Boston Beer Pub (Corrientes 527) Hora: 21:00Entrada: a la gorra, con reserva previa al 343 416-1838.

