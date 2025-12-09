La obesidad como enfermedad metabólica: el cambio de enfoque en la cirugía bariátrica

La cirugía bariátrica es un recurso médico destinado al tratamiento de la obesidad. Comprende distintos tipos de procedimientos realizados por videolaparoscopia que modifican la anatomía del tubo digestivo con el objetivo de mejorar la salud del paciente y reducir riesgos asociados al exceso de peso.

El Dr. Marcelo Palma explica que esta intervención está indicada para personas que conviven con obesidad grado 2 o 3, de acuerdo con su índice de masa corporal, quienes ya han probado múltiples métodos para bajar de peso con resultados poco favorables o nulos. En muchos casos, esta condición se acompaña de enfermedades como diabetes o hipertensión arterial, lo que incrementa aún más su impacto en la salud.

Según el especialista, uno de los cambios más importantes en la comprensión de esta enfermedad fue dejar atrás la idea de que la obesidad es solo un problema relacionado con la voluntad.

“La obesidad implica un montón de cambios biológicos que van más allá del esfuerzo personal. Verla como una enfermedad es el primer paso para que los pacientes dejen de sentirse culpables y puedan acceder a la ayuda que necesitan”.

Palma destaca que ese cambio de enfoque —de la cirugía bariátrica hacia la cirugía metabólica— permitió mejorar notablemente los abordajes médicos y las posibilidades de tratamiento. Cuando el entorno también entiende a la obesidad como una enfermedad, se promueve un acompañamiento más sólido y se facilita la búsqueda de atención profesional basada en la evidencia científica.

El especialista remarca que la cirugía no es una solución aislada, sino una parte fundamental de un programa integral:

“No hablaríamos de resultados positivos sin el equipo. Es así de simple. El equipo es fundamental”.

Ese equipo está conformado por profesionales de distintas disciplinas que trabajan junto al paciente antes y después de la cirugía, con el propósito de acompañar el proceso, reforzar los cambios de hábitos y contribuir a una mejor calidad de vida sostenida en el tiempo.