La obesidad como enfermedad compleja: una mirada médica para comprender y tratar el problema

La obesidad es una enfermedad. Pero no se trata de cualquier patología: es una condición crónica, compleja y multifactorial, que no responde a una única causa ni puede explicarse desde decisiones individuales. Así lo expresó el Dr. Marcelo Palma, especialista en obesidad y enfermedades metabólicas, al analizar los mecanismos que intervienen en su desarrollo y persistencia.

Según explicó el profesional, la obesidad no es una elección. “Es una enfermedad involuntaria, que se desarrolla a partir de condiciones biológicas y metabólicas del organismo que permiten que se instale y se perpetúe en el tiempo”, señaló. En ese sentido, remarcó que muchas personas no logran controlarla aun realizando esfuerzos sostenidos, ya que no depende exclusivamente de la conducta alimentaria o del nivel de actividad física.

Uno de los principales aspectos a considerar, indicó Palma, es que el problema de la obesidad no se limita al aumento de peso. “Lo más importante no es solo el peso en sí, sino la carga de enfermedades asociadas que trae consigo”, explicó. Diversos estudios médicos relacionan la obesidad con más de 20, 30 e incluso hasta 50 enfermedades, entre ellas diabetes, hipertensión arterial, afecciones cardiovasculares y otros trastornos metabólicos.

Estas patologías asociadas generan un impacto directo en el organismo y, con el tiempo, pueden limitar la calidad y la expectativa de vida. “Cuando estas enfermedades dañan el cuerpo, también afectan el funcionamiento general y condicionan la vida de la persona”, advirtió el especialista.

Desde el punto de vista médico, la obesidad responde a mecanismos hormonales complejos. El exceso de peso está regulado metabólicamente y se vincula con alteraciones en hormonas como la grelina y el GLP-1, que influyen en el hambre, la saciedad y el gasto energético. En los pacientes con obesidad, estos sistemas se encuentran alterados, lo que dificulta el control del peso a largo plazo.

“La obesidad tiene salida y se trata”: el Dr. Marcelo Palma y su equipo lideran un enfoque integral en Paraná.

El Dr. Palma también se refirió a la persistente estigmatización que rodea a esta enfermedad. A pesar de los avances en la difusión y concientización, aún persiste la idea de que la obesidad es consecuencia de falta de voluntad. “Durante mucho tiempo se tildó al paciente con obesidad como alguien que no hizo lo necesario para controlar su peso, sin comprender que el problema va más allá de la voluntad”, sostuvo.

Finalmente, destacó que la obesidad puede tratarse y controlarse, aunque se trata de un proceso que requiere un abordaje sostenido en el tiempo y una comprensión integral del problema. “Estamos hablando del tratamiento de una enfermedad muy compleja, que necesita ser entendida desde la medicina y no desde el prejuicio”, concluyó.