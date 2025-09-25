La Municipalidad pondrá en valor el Parque Carmelo José Cabrera, conocido como “El Patito Sirirí”

La Municipalidad de Paraná inició el proceso de puesta en valor del Parque Carmelo José Cabrera, más conocido como “El Patito Sirirí”, uno de los espacios recreativos más tradicionales de la ciudad. El proyecto, que tendrá un plazo de ejecución de 90 días, busca revitalizar el lugar respetando su identidad histórica y ofreciendo nuevas opciones de esparcimiento para familias, niñas y niños.

La Municipalidad pondrá en valor el emblemático Parque Carmelo José Cabrera, “El Patito Sirirí”

La intendenta Rosario Romero recorrió el parque este miércoles junto a funcionarios municipales. “Elaboramos este proyecto de puesta en valor de la plaza del Patito, que es muy concurrida por familias. Tiene un valor histórico y es una tradición para los paranaenses. Embellecer los espacios públicos es calidad de vida”, expresó el jefe de Gobierno, Santiago Halle.

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, destacó: “Vamos a poner en valor esta plaza emblemática con el trabajo de empleados municipales, manteniendo el robot y el patito, con nuevos senderos e ingresos para que vuelva a lucirse”.

Detalles del proyecto

Preservación de íconos históricos: se mantendrán el tradicional patito y el robot, símbolos identitarios del lugar.

Nuevos juegos: se sumará un mangrullo con forma de barco que, integrado al paisaje del río, ofrecerá un espacio lúdico, atractivo y seguro para los más chicos.

Espacios de descanso y contemplación: se dispondrán áreas con vistas destacadas, conservando la arboleda existente para aprovechar la sombra natural.

Accesibilidad: se construirá una vereda de ingreso para personas con movilidad reducida y cochecitos, minimizando el impacto en el entorno.

Tecnología LED: se renovará la iluminación para garantizar mayor seguridad y eficiencia energética.

Con esta intervención, la gestión municipal busca poner en valor un espacio icónico para generaciones de paranaenses, combinando la preservación del patrimonio con la incorporación de infraestructura moderna y accesible.