La Municipalidad de Paraná y Fundación River lanzan dos escuelas de fútbol para la inclusión y formación en valores.

La Municipalidad de Paraná y la Fundación River Plate trabajarán en conjunto para abrir dos escuelas de fútbol en la ciudad, con el fin de promover el deporte y la formación integral de niños y niñas. El plan incluye el lanzamiento de la Escuela de River en barrio Antártida Argentina y la creación de un segundo espacio deportivo en barrio Padre Kolbe.

El Municipio aportará servicios esenciales, como limpieza, accesibilidad y seguridad en los predios, para garantizar un entorno adecuado para los entrenamientos.

La intendenta Rosario Romero, junto a representantes de Fundación River Plate, la Asociación Suma de Voluntades y la comisión vecinal de barrio Antártida Argentina, encabezó un encuentro de trabajo para coordinar acciones.

“Conjugamos esfuerzos para que salga bien. La Fundación tiene un propósito que compartimos: formar en valores y fomentar actividades deportivas con equipos mixtos”, destacó la Presidenta municipal.

Por su parte, la presidenta de Fundación River, Clara D’Onofrio, explicó:

“Queremos fortalecer y dar herramientas a los chicos y chicas para sostener espacios que promuevan buenos hábitos y oportunidades de transformación social”.

La presidenta de Suma de Voluntades, Anabella Albornoz, remarcó que esta alianza es un ejemplo de lo que se puede lograr con trabajo conjunto:

“El aporte de la Fundación nos permite profesionalizar e institucionalizar espacios de contención para los gurises”.

En tanto, Abraham Lell, entrenador contratado por Fundación River para el proyecto, señaló que su tarea será enseñar fútbol y transmitir valores:

“Queremos que, cuando crezcan, sean personas formadas, responsables y felices”.

Del anuncio también participaron el secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos; la secretaria de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Nadia Bilat; la directora ejecutiva de Fundación River, Lucía de la Vega; y el presidente de la vecinal Antártida Argentina, Roberto Arellano.