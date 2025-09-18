La Municipalidad de Paraná finalizará el Acceso Este tras un acuerdo con Nación y Provincia

La Municipalidad de Paraná asumirá la culminación de la obra del Acceso Este, un proyecto clave para la conectividad de la capital entrerriana que permanecía paralizado desde 2023 con un avance del 76%.

El anuncio se realizó este miércoles en Circunvalación y Miguel David, donde la intendenta Rosario Romero y el gobernador Rogelio Frigerio confirmaron la firma de un convenio con Vialidad Nacional y el Gobierno de Entre Ríos.

Cómo se financiará la obra

El acuerdo establece que el Municipio de Paraná aportará el 90% de la inversión para la trama vial, mientras que la Provincia de Entre Ríos se encargará de la iluminación (8%) y Vialidad Nacional de la señalización vertical y las barandas de seguridad (2%).

La intendenta Romero destacó que el entendimiento “es un paso fundamental para avanzar en una obra estratégica para Paraná, que impacta directamente en la vida de la gente, mejorando la circulación y generando más oportunidades”.

Un acceso clave para la capital

El proyecto abarca el tramo comprendido entre el arroyo Saucesito y avenida Almafuerte, incluyendo calzada, terraplén, recuperación de taludes, conexión con calles urbanas, alumbrado, semaforización, señalización, estructuras de seguridad vial y adecuación de desagües pluviales.

En esta primera etapa, los trabajos se concentrarán en el tramo entre calle Hernandarias y avenida Almafuerte, además de la intersección con calle Miguel David, por la urgencia de ordenar el tránsito actual.

La obra demandará una inversión estimada en 6.000 millones de pesos, afrontados con recursos municipales y ejecutados según la disponibilidad presupuestaria.

Declaraciones de las autoridades

La presidenta municipal señaló que la culminación del acceso “va a mejorar la seguridad vial, agilizar el tránsito y potenciar el desarrollo económico de Paraná y de toda el área metropolitana”.

Por su parte, el gobernador Frigerio afirmó: “Es una obra fundamental para Paraná y para toda la provincia, es el acceso a la capital y merece estar a la altura de la importancia de la ciudad. Es un principio de solución muy importante y vamos a trabajar en equipo para que tenga éxito”.

Y concluyó: “Esta obra no puede esperar, tiene una urgencia y decidimos encararla y hacerla en conjunto