La Libertad Avanza lanzó su campaña en Entre Ríos con un llamado a la unidad.

La Alianza La Libertad Avanza (LLA) realizó el lanzamiento oficial de su campaña legislativa nacional en una jornada que reunió a dirigentes, candidatos y referentes de todo el arco político que integra el frente. El encuentro contó con la participación del gobernador Rogelio Frigerio, legisladores provinciales, intendentes, concejales, equipos de campaña y los jefes designados: Roque Fleitas (LLA) y Gustavo Hein (Juntos por Entre Ríos).
La coalición, que integra a LLA, PRO, UCR, el Movimiento Social Entrerriano, el Partido Fe y el Partido Libertario, reafirmó sus compromisos frente a los ciudadanos bajo el lema: “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”.
Mensajes centrales de la Alianza LLA
Los dirigentes coincidieron en que la prioridad será “desterrar al kirchnerismo” y “profundizar el cambio” iniciado en la provincia y a nivel nacional. También remarcaron que el rol de los futuros legisladores será clave para garantizar recursos a Entre Ríos sin comprometer la meta de sanear las cuentas públicas.
Roque Fleitas, diputado provincial y jefe de campaña de LLA, sostuvo:
“Hoy es el ‘día D’ para cambiar el rumbo de nuestra querida Argentina. No le demos más oportunidades a los que nos dejaron una provincia destruida. El gobernador Rogelio Frigerio y el presidente Javier Milei saben bien hacia dónde vamos: kirchnerismo nunca más”.
Joaquín Benegas Lynch, candidato a senador nacional, reforzó el mensaje:
“No queremos nunca más la Argentina de la corrupción institucionalizada, de la inflación del 300% y de la pobreza del 52%. Esta transformación no será fácil, pero la unión de esta alianza lo hará posible”.
Candidatos de la Alianza LLA en Entre Ríos
Senadores nacionales
- Joaquín Alberto Benegas Lynch
- Romina María Almeida
Diputados nacionales
- Andrés Ariel Laumann
- Alicia María Fregonese
- Abel Rubén Darío Schneider
- Eliana Camila Lagraña
- Wenceslao Martín Gadea
Rogelio Frigerio: “No podemos permitir retrocesos”
En el cierre del acto, el gobernador Frigerio destacó los logros alcanzados en menos de dos años de gestión:
“Durante 20 años, un mismo signo político dejó a Entre Ríos quebrada, con rutas destruidas y un Estado ineficiente. En apenas 20 meses empezamos a dar vuelta esa realidad. Hoy estamos todos juntos defendiendo lo logrado y construyendo un futuro serio y productivo”.
Finalmente, hizo un llamado a sostener el rumbo en las elecciones legislativas:
“El 26 de octubre vamos a defender el cambio con respeto, firmeza y coraje. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.