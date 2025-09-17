La Libertad Avanza lanzó su campaña en Entre Ríos con un llamado a la unidad.

La Alianza La Libertad Avanza (LLA) realizó el lanzamiento oficial de su campaña legislativa nacional en una jornada que reunió a dirigentes, candidatos y referentes de todo el arco político que integra el frente. El encuentro contó con la participación del gobernador Rogelio Frigerio, legisladores provinciales, intendentes, concejales, equipos de campaña y los jefes designados: Roque Fleitas (LLA) y Gustavo Hein (Juntos por Entre Ríos).

La coalición, que integra a LLA, PRO, UCR, el Movimiento Social Entrerriano, el Partido Fe y el Partido Libertario, reafirmó sus compromisos frente a los ciudadanos bajo el lema: “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”.

Mensajes centrales de la Alianza LLA

Los dirigentes coincidieron en que la prioridad será “desterrar al kirchnerismo” y “profundizar el cambio” iniciado en la provincia y a nivel nacional. También remarcaron que el rol de los futuros legisladores será clave para garantizar recursos a Entre Ríos sin comprometer la meta de sanear las cuentas públicas.

Roque Fleitas, diputado provincial y jefe de campaña de LLA, sostuvo:

“Hoy es el ‘día D’ para cambiar el rumbo de nuestra querida Argentina. No le demos más oportunidades a los que nos dejaron una provincia destruida. El gobernador Rogelio Frigerio y el presidente Javier Milei saben bien hacia dónde vamos: kirchnerismo nunca más”.

Joaquín Benegas Lynch, candidato a senador nacional, reforzó el mensaje:

“No queremos nunca más la Argentina de la corrupción institucionalizada, de la inflación del 300% y de la pobreza del 52%. Esta transformación no será fácil, pero la unión de esta alianza lo hará posible”.

Candidatos de la Alianza LLA en Entre Ríos

Senadores nacionales

Joaquín Alberto Benegas Lynch Romina María Almeida

Diputados nacionales

Andrés Ariel Laumann Alicia María Fregonese Abel Rubén Darío Schneider Eliana Camila Lagraña Wenceslao Martín Gadea

Rogelio Frigerio: “No podemos permitir retrocesos”

En el cierre del acto, el gobernador Frigerio destacó los logros alcanzados en menos de dos años de gestión:

“Durante 20 años, un mismo signo político dejó a Entre Ríos quebrada, con rutas destruidas y un Estado ineficiente. En apenas 20 meses empezamos a dar vuelta esa realidad. Hoy estamos todos juntos defendiendo lo logrado y construyendo un futuro serio y productivo”.

Finalmente, hizo un llamado a sostener el rumbo en las elecciones legislativas:

“El 26 de octubre vamos a defender el cambio con respeto, firmeza y coraje. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.