La paranaense Micaela Leitner sigue haciendo historia en America’s Got Talent, uno de los programas más vistos del mundo. A sus 32 años, la acróbata aérea se convirtió en orgullo entrerriano al conquistar al jurado y al público con arriesgadas y emotivas performances junto a su esposo y compañero de escena, el chileno Matías Cienfuegos.

La entrerriana Micaela Leitner brilla en America’s Got Talent y sueña con ganar un millón de dólares.

Un show ovacionado en Estados Unidos

El dúo Sirca Marea presentó una rutina que combinó riesgo, precisión y sensualidad, logrando una ovación de pie en el estudio. Jurados como Sofía Vergara, Simon Cowell, Howie Mandel y Mel B calificaron su acto como “perfecto” e incluso “la acrobacia aérea más complicada” en la historia del show.Ese reconocimiento inmediato les abrió las puertas para avanzar a las semifinales, donde compiten por el premio mayor de un millón de dólares y la oportunidad de presentarse en Las Vegas.

De Paraná al escenario mundial

Leitner comenzó su camino artístico en Paraná, donde practicó gimnasia desde niña. En su adolescencia se inclinó por las disciplinas aéreas, entrenando en telas y trapecio. A los 23 años se mudó a Buenos Aires, y más tarde, en 2017, conoció a Cienfuegos en Barcelona. Desde entonces formaron pareja artística y llevaron su arte a los escenarios más prestigiosos de Europa, como el Festival Nikulin de Moscú, el Festival Iberoamericano de Circo de Madrid y el Mondial du Cirque de Demain en París, donde obtuvieron importantes premios.

Camino a la final

En America’s Got Talent, la dupla superó audiciones y cuartos de final con números que dejaron sin aliento a la audiencia. Ahora, pelean un lugar en la gran final del 23 de septiembre, donde se definirá al ganador de la edición 2025.

Con orgullo entrerriano, Leitner destacó: “Somos los únicos latinos que quedamos en el programa. Queremos llegar lo más lejos posible y demostrar que desde Argentina también se puede conquistar al mundo”.