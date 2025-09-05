La 4ª Muestra de la Construcción en Paraná: innovación, sustentabilidad y solidaridad

El evento se desarrollará del 12 al 14 de septiembre en la Sala Mayo, con entrada libre y gratuita, y contará con la participación de más de 60 empresas que presentarán sus productos, servicios y novedades para el sector.

La inauguración oficial será el viernes 12 a las 11 horas, con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio, la intendenta de Paraná Rosario Romero, y autoridades de la Cámara Argentina de la Construcción.

Un espacio para todos

La muestra está pensada para un público diverso: desde vecinos que estén construyendo o remodelando su vivienda, hasta profesionales, estudiantes y empresarios del sector. “Queremos que se acerquen desde el vecino que está construyendo hasta los constructores, arquitectos, ingenieros y estudiantes, porque la construcción nos atraviesa a todos en algún momento”, señaló Laura Hereñú, presidenta de CAMARCOER, en diálogo con Elonce.

Además de los stands, se desarrollarán charlas y experiencias en vivo con materiales de construcción, pintura y revestimientos. El evento contará también con un patio gastronómico para disfrutar en familia y será pet friendly, lo que permitirá que los visitantes puedan asistir con sus mascotas.

Innovación y sustentabilidad

Uno de los ejes centrales de la muestra será la incorporación de tecnología aplicada a la construcción. Se exhibirán equipamientos, software y materiales innovadores, muchos de los cuales aún no son ampliamente conocidos en el mercado.

En paralelo, habrá un fuerte enfoque en la sustentabilidad. “La mayoría de los materiales que hoy se lanzan al mercado consideran la disminución de la huella de carbono. Esto tiene que ver con eficiencia, costos a largo plazo y cuidado del medio ambiente”, explicó Hereñú.

Acción solidaria

La 4ª Muestra de la Construcción también tendrá un costado solidario: se invita a los asistentes a acercar un alimento no perecedero, que será destinado al Banco de Alimentos Paraná para su distribución a entidades sociales de la ciudad.

“Ponemos a disposición la muestra para que quien quiera traiga algún alimento no perecedero destinado al Banco de Alimentos, que luego lo distribuye a las entidades que lo necesitan”, destacó Hereñú.

Tres días de encuentro

La 4ª Muestra de la Construcción también tendrá un costado solidario: se invita a los asistentes a acercar un alimento no perecedero, que será destinado al Banco de Alimentos Paraná.

De esta manera, Paraná vivirá tres jornadas donde se combinarán la innovación, la sustentabilidad, la gastronomía y la solidaridad, en un evento que busca consolidarse como referencia para el sector de la construcción en la región.