Jornada de sensibilización para trabajadores del sector turístico en Paraná

La actividad fue organizada por la Municipalidad de Paraná, el Ente Mixto de Turismo (Empatur), la seccional Paraná de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) y la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná.

Durante la propuesta, los participantes realizaron un paseo en el Paraná Bus Turístico, que partió desde Plaza 1° de Mayo y recorrió los principales puntos de interés de la ciudad, además de una visita guiada a la Reserva Natural Islote Curupí.

“El Bus Turístico es una herramienta que nos permite mostrar lo mejor de lo nuestro. Es un resumen exquisito de la historia, el arte y la cultura de Paraná. Hoy, mozos, camareros y demás trabajadores del sector tuvieron la oportunidad de tomar contacto directo con lo que la ciudad tiene para ofrecer”, destacó el subsecretario de Turismo, Agustín Clavenzani.

El funcionario también subrayó que, frente al difícil contexto que atraviesa el turismo, es clave “trabajar en la promoción hacia adentro” y continuar con las políticas de sensibilización propuestas por la intendenta Rosario Romero.

Por su parte, el secretario general de Uthgra Paraná, José Trlin Carelli, resaltó la importancia de que “los propios trabajadores conozcan primero qué es lo que ofrece la ciudad, porque no hay nada mejor que quien atiende a un turista pueda recomendar con propiedad lo que Paraná tiene para disfrutar”.

Paraná Bus Turístico ofrece un recorrido a cielo abierto de dos horas por los principales atractivos de la ciudad, con guía a bordo. Los tickets se adquieren en la Oficina Parque (Laurencena y San Martín).

Los sábados, domingos y feriados, lo recaudado se destina a instituciones de bien público locales para el sostenimiento de sus actividades.

Islote Curupí

La visita a la reserva natural incluye un recorrido por senderos de madera con miradores hacia la laguna interna, la ciudad y la Isla Puente. Se puede conocer de cerca su flora, fauna e historia.