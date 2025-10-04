Javier Milei estará esta tarde en Paraná con un acto de La Libertad Avanza

El presidente Javier Milei llegará este sábado a la ciudad de Paraná para participar de una actividad organizada por La Libertad Avanza (LLA). El acto central está previsto para las 19 horas y contará con la presencia de dirigentes nacionales y provinciales del espacio.

Previo al encuentro, el mandatario recorrerá la costanera de la capital entrerriana, donde se espera una convocatoria de militantes y simpatizantes. La visita forma parte de una serie de presentaciones que el jefe de Estado realiza en distintas provincias con el objetivo de fortalecer el respaldo a los candidatos libertarios.

Quiénes acompañan al presidente

En esta oportunidad, Milei está acompañado por Andrés Laumann, primer candidato a diputado nacional; Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, postulantes al Senado.

También forman parte de la comitiva Alicia Fregonese y Darío Schneider, quienes ocupan el segundo y tercer lugar en la lista de diputados. Ambos dirigentes se incorporaron a la boleta tras el acuerdo alcanzado con el gobernador Rogelio Frigerio, que sumó al PRO y a sectores de la UCR a la coalición libertaria en Entre Ríos.

En el tramo final de la campaña

La presencia de Milei en Paraná se enmarca en la estrategia nacional de LLA para reforzar su estructura en los distritos donde se eligen senadores. El oficialismo libertario busca ampliar su representación en la Cámara Alta y consolidar su posicionamiento en provincias clave.

Desde el espacio explicaron que estas apariciones en el interior tienen como objetivo “mostrar unidad y respaldo presidencial” en la recta final de la campaña legislativa 2025.

Antecedente en Paraná

No es la primera vez que Milei visita la capital entrerriana. En junio de 2023 encabezó un acto en un hotel del Parque Urquiza y semanas más tarde caminó por la peatonal junto a militantes en el marco del “Tour por la Libertad”. Aquella gira fue clave en su crecimiento político que, meses después, lo llevó a la Casa Rosada.

Ahora, ya como presidente, vuelve a Paraná para apuntalar a los candidatos libertarios y reafirmar su vínculo con el electorado entrerriano.