Humor frente al río: stand up y espectáculos gratuitos al aire libre este viernes en Sala Mayo

El ciclo cultural vuelve este viernes 16 de enero a las 20 en Puerto Nuevo con entrada libre y gratuita. Stand up, música y teatro en un entorno natural, con artistas locales y propuestas para toda la comunidad.

Miguel A. López
Miguel A. López

14 de enero de 2026,

Este viernes 16 de enero, a las 20 horas, en Sala Mayo, ubicada en Puerto Nuevo, se realizará una nueva edición de Humor frente al río, un ciclo cultural con entrada libre y gratuita que invita a disfrutar de espectáculos de humor, música y teatro al aire libre.

En su cuarto año consecutivo, la propuesta forma parte de la agenda cultural de verano y busca generar espacios de encuentro entre artistas locales y el público, promoviendo el acceso a expresiones escénicas en un entorno natural privilegiado de la ciudad.

La programación de esta fecha contará con las presentaciones de Minitah Stand Up, Dani Rudel, Caro Rossier, Paula Chilotegui y Evelyn Schneider. La conducción estará a cargo de La Pitonisa (María Luz Gómez). La actividad invita al público a llevar su reposera y compartir una noche de risas frente al río.

Humor frente al río continuará los viernes 23 y 30 de enero, consolidándose como un ciclo que combina entretenimiento, encuentro y disfrute del espacio público dentro de la agenda cultural de verano.

