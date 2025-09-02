Hasenkamp, ubicada a 80 km de Paraná, vuelve a vestirse de fiesta con los esperados Carnavales 2026, uno de los eventos populares más convocantes del verano entrerriano. La próxima edición se desarrollará en el Corsódromo Municipal durante seis noches: 10, 17, 24 y 31 de enero, y 7 y 14 de febrero, cuando la ciudad se transformará en un escenario de ritmo, color y emoción.

Hasenkamp ya vive la previa de sus Carnavales 2026.

En la pasarela brillarán las dos comparsas emblemáticas de la provincia: Marumbá, la más antigua de Entre Ríos, que este año presenta un espectáculo diseñado por el correntino Matías Sosa junto a un equipo creativo que trabaja desde marzo; y Malibú, que bajo la dirección del artista gualeguaychuense Nicolás Collazo desplegará su fantasía “Ensueños”.

Con más de 200 integrantes en escena, impactantes carrozas y el inconfundible sonido de las batucadas, cada comparsa promete sorprender al público con una propuesta renovada que reafirma la grandeza del carnaval hasenkampense.

Con más de 50 años de historia, los carnavales de Hasenkamp no son solo un espectáculo: representan identidad, cultura y encuentro comunitario. Cada edición enciende la alegría de un pueblo que se consolida como epicentro turístico y cultural del verano en Entre Ríos.