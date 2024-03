Galimberti remarcó la urgencia de discutir una nueva fórmula jubilatoria

Hoy participé de la sesión especial, en la Cámara de Diputados, convocada para emplazar a que la Comisión, que se conformará hoy, emita un dictamen sobre la actualización de haberes de jubilados y pensionado. Son 7,5 millones de personas esperan una respuesta de la política. Sus haberes pasaron por una trilladora. La inflación baja a costa de la pérdida del poder adquisitivo de nuestros viejos. La caja cierra, pero 3,5 pesos de cada 10 el gobierno se los saca a uno de los sectores más vulnerables y desprotegidos. El Gobierno nacional no quiere discutir esto. No tiene apuro, no tiene urgencias y busca hacer todo lo posible para aplazar la discusión de la actualización de la fórmula para la actualización de haberes. Mientras tanto pasan cosas. El consumo de medicamentos, por ejemplo, cae. La salud y la vida de nuestros mayores se pone en juego. ¿Cómo no me voy a sentar hoy en mi banca de la Cámara de Diputados? Si además soy autor de un proyecto de ley que aborda la problemática. La Argentina tiene temas urgentes y necesarios. Éste es uno de ellos. Les aseguro que si el Gobierno Nacional presenta un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para implementar una nueva fórmula sensata, que beneficie a los jubilados, soy el primero en votar con las dos manos 🙌🏿