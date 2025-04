Frigerio se reunió con el presidente de Uruguay por la instalación de una planta de hidrógeno frente a Colón

Uno de los temas centrales fue la preocupación de vecinos y autoridades de Colón por la posible instalación de una planta de hidrógeno verde en la costa de Paysandú, a escasos kilómetros de las playas entrerrianas.

Frigerio destacó el tono del encuentro y la disposición del gobierno uruguayo a escuchar los planteos: “Estamos convencidos de que no se repetirá un conflicto como el que enfrentó a Gualeguaychú y Fray Bentos. Si eso ocurriera, significaría que no aprendimos de nuestros errores, y eso no va a pasar”, afirmó.

Por su parte, el canciller Lubetkin subrayó que el proceso aún se encuentra en una etapa de diálogo técnico y político. “Estamos en un momento dinámico de articulación y cooperación. No es casual que el gobernador Frigerio se reúna no solo con el presidente Orsi, sino también con los ministros que trabajan en estos temas. El diálogo, los estudios de impacto y la voluntad política son claves para que estos proyectos generen oportunidades y no temores. La cooperación con una provincia tan estratégica para Uruguay es fundamental”, señaló.

Además, destacó que la colaboración incluirá aspectos ambientales, logística y el desarrollo de proyectos como el de producción de hidrógeno verde en Paysandú. “Las bases de nuestros diálogos son la complementariedad y la cooperación”, enfatizó.

Frigerio coincidió en la importancia de garantizar transparencia y diálogo en el proceso. “El puente sobre el río Uruguay nos une, no nos separa. Debemos trabajar juntos para que el desarrollo energético sea compatible con el turismo y la producción en ambas orillas. Estoy seguro de que llegaremos a un entendimiento”, sostuvo.

El gobernador dejó en claro el pedido de Colón: “Revisar la ubicación de una planta que estaría a apenas tres kilómetros de nuestras playas. Queremos que el desarrollo de nuevas energías no compita con la principal fuente de trabajo de nuestra ciudad, que es el turismo. Estas decisiones deben tomarse con responsabilidad y una visión compartida de futuro”, concluyó.

Además del debate sobre la planta, Frigerio y las autoridades uruguayas acordaron avanzar en otros puntos estratégicos para la región, como el dragado del río Uruguay, la proyección de un puerto de aguas profundas en Soriano y el fortalecimiento de la hidrovía, con impacto directo en el comercio regional, especialmente para Paraguay y el norte argentino.