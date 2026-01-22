Frigerio respaldó a Santilli y ratificó el apoyo de Entre Ríos a las reformas nacionales.

Este jueves, el gobernador Rogelio Frigerio mantuvo una reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli, en la Casa de Gobierno de Entre Ríos. Tras el encuentro, ambos brindaron una conferencia de prensa en la que abordaron temas vinculados a la agenda provincial, la relación con el Gobierno Nacional y los proyectos de reformas que impulsa la administración del presidente Javier Milei.

Frigerio agradeció la presencia del ministro, a quien calificó como “un amigo”, y explicó que durante la reunión se repasaron “distintos temas de la provincia, cuestiones pendientes con el Gobierno Nacional y la responsabilidad del ministro en impulsar las reformas que necesita la Argentina y que nuestra provincia viene acompañando desde el primer momento”.

“La cosecha requiere previamente una siembra. Nosotros venimos sembrando esta relación con el Gobierno Nacional desde el primer momento con convicción. Estamos convencidos de que a la Argentina y a este gobierno les tiene que ir bien para que le vaya bien a los entrerrianos, independientemente de cualquier especulación personal o electoral”, expresó el mandatario entrerriano.

En esa línea, sostuvo que “esta cosecha que tenemos hoy es fruto de dos años de trabajar este vínculo” y agregó que “la llegada de Diego al gobierno ha facilitado las cosas por sus características personales y el vínculo que nos une. Esperamos que este 2026 sea un año de grandes proyectos y transformaciones en conjunto”.

Antes de finalizar, Frigerio se dirigió directamente a Santilli y le manifestó: “Te llevás un apoyo contundente del gobierno de Entre Ríos a los proyectos de reformas, en este caso al de modernización laboral”.

Por su parte, Santilli afirmó que el presidente Milei “destaca a Frigerio como uno de los gobernadores que recibió una provincia con muchísimos problemas y la está sacando adelante” y lo definió como “un gobernador que siempre ha defendido el equilibrio fiscal y la baja de impuestos, valores que concuerdan con la visión nacional”.

El ministro detalló además parte de la agenda conjunta: “Me llevo una agenda extensa. Estamos trabajando en una auditoría para la Caja Jubilatoria que termina ahora en mayo. A partir de allí habrá una readecuación de lo que la provincia recibe mensualmente. También seguimos de cerca la concesión de la Ruta 14, un tema central para la infraestructura y el desarrollo”.

En relación a la situación nacional, Santilli señaló que, tras alcanzar el equilibrio fiscal y el crecimiento en los últimos dos años, “el gran desafío es generar trabajo formal”. “La modernización laboral que planteamos apunta a ese 50% de trabajadores que está en la informalidad, sin quitar derechos a los que ya los tienen”, remarcó.

“No generamos trabajo formal neto en el país desde hace 15 años”, advirtió, y se mostró optimista respecto al debate parlamentario: dijo percibir “un espíritu reformista” en la mayoría de los legisladores, por lo que confía en que la reforma laboral pueda avanzar en febrero.

Finalmente, precisó que “de 23 millones de argentinos en edad de trabajar, 6 millones tienen empleo privado formal y tres millones trabajan en el Estado. Hay 14 millones en la informalidad total, sin salud, vacaciones ni aguinaldo. El desafío es darles derechos a ellos para generar formalidad”.