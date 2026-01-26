“Estar en el agua es estar con uno mismo”: Santiago Boviez palpita la Santa Fe–Coronda 2026

“Creo que lo hago desde chico. Estar abajo del agua, en silencio, sin pensamientos, con uno mismo… eso está muy bueno”, dice Santiago Boviez, mientras se prepara para uno de los mayores desafíos de su carrera deportiva. El nadador paranaense será uno de los representantes argentinos en la Maratón Acuática Internacional Santa Fe–Coronda 2026 y ya vive la cuenta regresiva con intensidad.

Amante de las aguas abiertas, Boviez encuentra en este tipo de competencias algo más que lo deportivo: “Son carreras de estrategia, pero también de estar con uno mismo adentro. En una prueba tan larga eso es fundamental”.

Su rutina diaria refleja el nivel de compromiso que exige una competencia de esta magnitud. “Me levanto a las 6:30, voy al gimnasio de 7 a 8, me ducho, me ocupo un poco de mi hijo –tiene un año y medio–, lo llevo a la guardería y después trabajo de 9 a 17. De ahí me voy a nadar desde las seis menos cuarto hasta las ocho y media de la noche. Llego a casa, como y así es el día. De lunes a viernes es así; el sábado es un poco más liberal”.

Santaogo Boviez, el paranense correrá la Maratón Santa Fe - Coronda ell 1 de febrero.

En enero, su preparación se intensifica. “Trabajo medio día, eso me permite cargar más metros. Salgo a la una y a las tres ya estoy en el agua durante tres o cuatro horas. Eso me sirve para fondear. Ahora, en los últimos diez días, ya bajamos la carga: trabajos más tranquilos de una hora, una hora y media, para afinar y aflojar un poco”.

Sobre el desafío personal que le plantea esta edición, es claro: “En primer lugar, llegar. Tocar el cartel de llegada. Va a ser una carrera muy calurosa; se habla de un río en 31 o 32 grados, que es agua caliente. Afuera la temperatura va a ser mayor todavía. Primero llegar, y después tratar de hacer una buena posición”.

Boviez sabe que el nivel será alto: “Vienen muchos nadadores del extranjero, así que la idea es poder ser competitivos y lograr un buen resultado. Creo que es posible”.

La Santa Fe–Coronda 2026, una cita histórica

La 48ª edición de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe–Coronda se correrá el domingo 1° de febrero de 2026. La competencia, conocida como “la más linda del mundo”, unirá las costaneras de Santa Fe y Coronda a lo largo de 57 kilómetros y contará con 18 nadadores: 15 en la rama masculina y 3 en la femenina.

Habrá representantes de ocho países: Argentina, Venezuela, Colombia, Brasil, Italia, Ecuador, Francia y España. La edición 2026 tendrá un valor simbólico especial, ya que se desarrollará en el marco de los 65 años de la primera Santa Fe–Coronda, disputada en 1961.

El último ganador fue el italiano Alessio Occhipinti, campeón en 2025, quien completó el recorrido en 8 horas y 43 minutos. A los 28 años, buscará repetir el título tras haber llegado como favorito luego de imponerse en la Capri–Nápoli 2024.

La competencia se largará entre las 8 y las 18 y podrá seguirse en vivo a través de AIRE de Santa Fe, en todas sus plataformas.

Los 18 nadadores confirmados

Johndry Segovia (Venezuela)

David Carrillo Rozo (Colombia)

Daniel Jiménez Ponce (España)

Julien Pichot (Francia)

Alessio Occhipinti (Italia)

Txomin Dachary (Francia)

Giuseppe Ilario (Italia)

Niccolò Ricciardi (Italia)

Veronica Santoni (Italia)

Aquiles Balaudo (Argentina)

Martín Carrizo Yunces (Argentina)

Tomás Rodríguez (Argentina)

Santiago Boviez (Argentina – Paraná)

Lucas Salinas (Argentina)

Mayte Puca (Argentina)

Mariel Loyato (Argentina)

Mateo Ramos Castro (Ecuador)

Matheus Evangelista (Brasil)

Con una preparación exigente y un fuerte componente humano detrás de cada brazada, la Santa Fe–Coronda 2026 vuelve a reunir a los mejores nadadores del mundo en una prueba que combina resistencia, estrategia y espíritu.