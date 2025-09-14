El Seven de la República 2025 ya tiene fecha: 29 y 30 de noviembre en Paraná

El Seven de la República 2025 ya tiene fecha confirmada y volverá a disputarse en Paraná, los días 29 y 30 de noviembre. El certamen contará con la presencia de 25 seleccionados masculinos y 27 femeninos de todo el país, además de combinados invitados de Uruguay, Paraguay y Chile.

La confirmación fue realizada por la Unión Entrerriana de Rugby (UER) junto con la Municipalidad y el gobierno provincial, dando continuidad a una tradición que se inició en 1988.

El histórico torneo de rugby se jugará el 29 y 30 de noviembre con el apoyo de la Municipalidad y el gobierno provincial.

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, destacó la importancia de la competencia:

“Siempre hemos sentido que el Seven era nuestro. Paraná volvió a ser elegida gracias a los esfuerzos que hemos hecho entre todos, en conjunto con las entidades vinculadas al rugby, el gobierno provincial, hoteleros, gastronómicos y el Ente Turístico de Paraná (EMPATUR)”.

Por su parte, el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, subrayó el valor del trabajo conjunto:

“Es un ejemplo de que cuando el municipio, la provincia y el sector privado trabajan juntos, se logran cosas importantes. Estoy agradecido de que la Unión Argentina de Rugby haya vuelto a elegir a Paraná como capital del rugby. Esto promueve el deporte y el turismo que necesita la provincia y particularmente Paraná”.

El presidente de la UER, Martín Cipriani, también expresó su satisfacción:

“Es muy importante haber logrado que la UAR nos confirmara el Seven en Paraná. Trabajamos con la Municipalidad, el Gobierno Provincial y la cámara hotelera, hicimos un esfuerzo y presentamos nuestra propuesta a la Unión Argentina”.

Un clásico del rugby argentino

El Seven de la República es considerado uno de los torneos más relevantes de Argentina en la modalidad de rugby seven. Reúne a los mejores equipos del país junto con selecciones sudamericanas, en un evento que combina alto nivel deportivo con tradición y espíritu de camaradería.

En ese sentido, Romero sostuvo que “la ciudad abraza el deporte. Estaremos a disposición para recibir a quienes quieren venir a nuestra ciudad, fomentando tanto el turismo como el deporte”.

Colello añadió que el torneo movilizará a unas 800 personas entre deportistas, equipos técnicos y acompañantes:

“Vamos a tratar de recibirlos de la mejor forma y ojalá que, una vez que se vayan, elijan volver”.

En la presentación también estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Santiago Halle; el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld; y el subsecretario de Turismo y presidente del Ente Mixto de Turismo, Agustín Clavenzani.