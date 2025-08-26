Vía Paraná / Senado

El Senado dio media sanción al proyecto para la sostenibilidad de la deuda pública provincial

La Cámara de Senadores de Entre Ríos aprobó este lunes, en sesión especial, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para la Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial, que ahora pasará a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

26 de agosto de 2025,

La iniciativa, destinada a reestructurar y refinanciar compromisos asumidos en gestiones anteriores, obtuvo 12 votos afirmativos y 5 negativos en la sesión presidida por la vicegobernadora Alicia Aluani.

El proyecto (expediente N.° 15.400) declara prioritaria la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública provincial, que asciende a unos 700 millones de dólares, en su mayoría provenientes del crédito internacional tomado en 2017 y reestructurado en 2021.

En el recinto, el senador Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos) remarcó que “no se trata de nueva deuda, sino de ordenar los compromisos vigentes para que la provincia pueda cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones”. Además, aseguró que los excedentes generados se destinarán exclusivamente a obra pública. “Restaurar la sostenibilidad de la deuda es condición necesaria para garantizar desarrollo y futuro a Entre Ríos”, afirmó.

Por su parte, la senadora Patricia Díaz (La Paz – Más para Entre Ríos) también acompañó la iniciativa y subrayó la necesidad de brindar previsibilidad a los municipios que arrastran deudas heredadas: “Mi voto busca que estos compromisos se transformen en una oportunidad de orden y desarrollo, permitiendo que los recursos locales se destinen a obras y servicios para cada comunidad”, expresó.

Con la media sanción obtenida, el proyecto de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial será analizado ahora en la Cámara de Diputados.

