El Senado dio media sanción al proyecto para la sostenibilidad de la deuda pública provincial.

La iniciativa, destinada a reestructurar y refinanciar compromisos asumidos en gestiones anteriores, obtuvo 12 votos afirmativos y 5 negativos en la sesión presidida por la vicegobernadora Alicia Aluani.

El proyecto (expediente N.° 15.400) declara prioritaria la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública provincial, que asciende a unos 700 millones de dólares, en su mayoría provenientes del crédito internacional tomado en 2017 y reestructurado en 2021.

En el recinto, el senador Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos) remarcó que “no se trata de nueva deuda, sino de ordenar los compromisos vigentes para que la provincia pueda cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones”. Además, aseguró que los excedentes generados se destinarán exclusivamente a obra pública. “Restaurar la sostenibilidad de la deuda es condición necesaria para garantizar desarrollo y futuro a Entre Ríos”, afirmó.

Por su parte, la senadora Patricia Díaz (La Paz – Más para Entre Ríos) también acompañó la iniciativa y subrayó la necesidad de brindar previsibilidad a los municipios que arrastran deudas heredadas: “Mi voto busca que estos compromisos se transformen en una oportunidad de orden y desarrollo, permitiendo que los recursos locales se destinen a obras y servicios para cada comunidad”, expresó.

Con la media sanción obtenida, el proyecto de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial será analizado ahora en la Cámara de Diputados.