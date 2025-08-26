El rector Sabella se aparta de la UNER hasta octubre: la universidad en medio de la interna peronista

El proceso electoral también se siente en la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). El rector Andrés Sabella, candidato a diputado nacional por la lista oficial del peronismo entrerriano, solicitó una licencia sin goce de haberes desde el 1° de septiembre y hasta el día de las elecciones, previstas para el domingo 26 de octubre.

El pedido cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Interpretación y Reglamento y será tratado este viernes en el Consejo Superior. Durante ese período, el Rectorado quedará a cargo de la vicerrectora Gabriela Andretich.

Si bien no existe normativa que impida ejercer simultáneamente la función de rector y la candidatura, Sabella consideró necesario apartarse de la gestión para abocarse de lleno a la campaña de Fuerza Entre Ríos.

Un reclamo estudiantil que marcó la agenda

El planteo de Sabella llega tras la presentación de la consejera estudiantil del Movimiento Nacional Reformista (MNR), Guadalupe Vega, quien reclamó al Rector un “gesto institucional” en forma de licencia.

Vega, también presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas —donde Sabella fue decano y sigue siendo docente—, sostuvo que la UNER debe cuidar “su prestigio y su imagen pública” en tiempos de cuestionamientos hacia la educación superior. “La conducción institucional debe mantenerse libre de condicionamientos político-partidarios”, advirtió.

En su escrito, la consejera planteó que la licencia “enviaría a la sociedad un mensaje claro: nuestra Universidad está por encima de cualquier candidatura y su compromiso es, ante todo, con el bien común”.

Ecos de la interna peronista

El debate en la UNER refleja también las divisiones del peronismo entrerriano. Mientras Sabella integra la lista oficial como tercer candidato a diputado, otro sector impulsa una boleta “por afuera”, encabezada por Héctor Maya y Gustavo Guzmán, que se presenta con el sello del Partido Socialista.

Esa lista incluye además a referentes universitarios como Sofía Gan y Santiago Haddad para la Cámara de Diputados, y a la dirigenta de Victoria, Fernanda Sanzberro, como candidata al Senado.