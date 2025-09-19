El Litoral tendrá su propia franquicia en el Súper Rugby Américas 2026.

El rugby argentino suma un nuevo capítulo en su desarrollo profesional. A partir de 2026, el Litoral contará con una franquicia propia en el Súper Rugby Américas (SAR), tras el acuerdo firmado entre la Unión Argentina de Rugby (UAR) y Santa Fe Producciones, que otorgará representación a Santa Fe, Entre Ríos y Rosario en la competencia más importante de la región.

En el acto de firma estuvieron presentes Gabriel Travaglini, presidente de la UAR, y Carlos Fertonani, CEO de Santa Fe Producciones. Acompañaron como garantes del acuerdo Martín Cipriani (Unión Entrerriana de Rugby), Rubén González Fresneda (Unión de Rugby de Rosario) y Enrique Patrizi (Unión Santafesina de Rugby).

Con esta incorporación, el Litoral se convertirá en la cuarta franquicia argentina del Súper Rugby Américas, sumándose a Dogos XV, Pampas y Tarucas, en un torneo que sigue expandiéndose y elevando el nivel de competencia en todo el continente.

Voces de los protagonistas

Gabriel Travaglini , presidente de la UAR, destacó: “Tener una cuarta franquicia argentina en el Súper Rugby Américas a partir de 2026 refleja la importancia y el crecimiento sostenido del deporte en el país. Fortalece a la Argentina, amplía la base de talentos y eleva el espectáculo. Esta incorporación enriquecerá el torneo y será un motor para seguir impulsando el crecimiento del rugby sudamericano.”

Marcello Calandra , presidente de Sudamérica Rugby, remarcó: “La confirmación de una octava franquicia demuestra que nuestro torneo está en el buen camino. Genera interés en el público, desarrolla jugadores para los seleccionados nacionales y abre más oportunidades para los jóvenes que sueñan con llegar al profesionalismo.”

Carlos Fertonani , CEO de Santa Fe Producciones, subrayó: “Este es un paso histórico: tres Uniones se unen para darle vida a una franquicia en el Súper Rugby Américas. Buscamos abrir más oportunidades para que nuestros jugadores se desarrollen en casa. Esperamos que toda la región acompañe este sueño compartido.”

Martín Cipriani , presidente de la Unión Entrerriana de Rugby, expresó: “Este proyecto abre un camino nuevo de desarrollo. Será un puente hacia el profesionalismo y una inspiración para las nuevas generaciones que se forman en nuestros clubes.”

Rubén González Fresneda , presidente de la Unión de Rugby de Rosario, agregó: “La unión de nuestras tres instituciones demuestra que cuando trabajamos juntos logramos lo impensado. Esta franquicia es la prueba de que el esfuerzo colectivo puede llevar al rugby del Litoral a un nuevo nivel.”

Enrique Patrizi, presidente de la Unión Santafesina de Rugby, concluyó:“Por primera vez el Litoral se suma al Súper Rugby Américas. Nuestra región tiene una vasta trayectoria con jugadores que llegaron a Los Pumas y al rugby profesional. Este proyecto será una usina de nuevos talentos para el rugby argentino.”

Un hito para el rugby regional

La incorporación de la franquicia del Litoral no solo amplía la presencia argentina en el torneo, sino que también consolida el peso histórico y competitivo del rugby del interior. Santa Fe, Entre Ríos y Rosario cuentan con una rica tradición de jugadores que han nutrido a Los Pumas y clubes internacionales, y ahora tendrán la oportunidad de competir en el máximo nivel continental sin salir de la región.

En las próximas semanas se confirmará la fecha y sede del lanzamiento oficial de la nueva franquicia, que promete convertirse en un símbolo de identidad y orgullo para todo el Litoral argentino.