El ciclo de música litoraleña Piano Adentro se presentó en Radio Nacional.

El ciclo entrerriano de música litoraleña Piano Adentro se presentó en los estudios de Radio Nacional Buenos Aires (CABA), en una actuación en vivo que reunió folclore y tango. La propuesta fue organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto con la Representación del Gobierno provincial en Buenos Aires.

Miguel A. López

11 de septiembre de 2025,

Conformado por pianistas de distintas localidades de la provincia, Piano Adentro lleva al escenario un repertorio que conjuga tradición y frescura, reafirmando al piano como protagonista de la música de raíz argentina. Integran el proyecto Kevin Mernez (Nogoyá / Concepción del Uruguay), Aline Soto (Libertador San Martín / Paraná), Lucio Salisky (Rosario del Tala) y Silvia Teijeira (Federal / Paraná).

El recital fue transmitido en vivo a todo el país a través del canal de YouTube de Radio Nacional. Además, como parte de su recorrido en Buenos Aires, los músicos se presentaron en la Casa de Entre Ríos, en el Conservatorio de Música Julián Aguirre y en la Universidad de las Artes.

De este modo, Entre Ríos proyecta el talento de sus artistas en escenarios nacionales, consolidando a Piano Adentro como un espacio de identidad cultural y encuentro con la música argentina.

