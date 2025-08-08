Vía Paraná / Educación

El CGE y la UTN Paraná firmaron un convenio para fortalecer el sistema educativo entrerriano

El Consejo General de Educación (CGE) y la Facultad Regional Paraná de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) firmaron un convenio marco de cooperación y asistencia para desarrollar acciones conjuntas en beneficio de estudiantes, docentes, equipos directivos y la comunidad educativa en general.

Miguel A. López
Miguel A. López

8 de agosto de 2025,

El CGE y la UTN Paraná firmaron un convenio para fortalecer el sistema educativo entrerriano
El CGE y la UTN Paraná firmaron un convenio para fortalecer el sistema educativo entrerriano.

El acuerdo fue suscripto por la presidente del CGE, Alicia Fregonese, y el decano de la UTN Paraná, Alejandro Carrere, en un acto realizado en la sede universitaria.

Fregonese destacó la importancia del vínculo institucional:

“Creemos firmemente que la cooperación entre instituciones es clave para fortalecer la calidad educativa. Vincularnos con una universidad como la UTN Paraná nos abre nuevas posibilidades para proyectos conjuntos con propuestas innovadoras”.

Por su parte, Carrere subrayó el valor estratégico del convenio:

“Este acuerdo muestra cómo la universidad puede y debe vincularse con el sistema educativo en todos sus niveles, poniendo nuestras capacidades al servicio de políticas públicas que mejoren la calidad educativa en la provincia”.

El convenio prevé trabajos conjuntos en asesoramiento técnico, transferencia de conocimientos, acceso a recursos institucionales y proyectos de impacto comunitario. También establece la posibilidad de firmar acuerdos específicos para implementar acciones concretas.

En este marco, ambas instituciones firmaron un convenio específico para la implementación del Programa FinEs (Plan de Finalización de Estudios Secundarios) en Paraná. El CGE, a través de la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos, estará a cargo de la gestión del programa, destinado a mayores de 18 años que adeuden materias del último año de la secundaria.

La UTN-FRP aportará el espacio físico para tutorías presenciales y emitirá constancias de examen para quienes finalicen las instancias evaluativas.

Temas Relacionados

MÁS DE Educación
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS