La escena musical de Paraná tendrá una cita destacada el viernes 19 de diciembre desde las 21:00, cuando las bandas locales Made in China y Sustrato se presenten en Cosmopolitan Flair Bar, en la zona de Puerto Nuevo, uno de los espacios más elegidos para la noche de la ciudad.

La propuesta reunirá a dos proyectos con estilos distintos pero complementarios, que prometen una noche cargada de energía y un recorrido por versiones cuidadosamente trabajadas del rock nacional e internacional.

Dos bandas paranaenses se unen para despedir el año a puro rock en Cosmopolitan Flair Bar.

Para Sustrato, la fecha marcará un momento especial: será su presentación oficial, a pocos meses de su formación. La banda está integrada por Agustín Gabial (voz), Angelo Tozzi (guitarra líder), Lautaro Suárez (guitarra rítmica), Yamil Beades (bajo) y Exequiel Gotti (batería). Su repertorio se centra en versiones de rock en español, con canciones de Héroes del Silencio, Caballeros de la Quema, Guasones, Divididos, entre otros referentes del género, respetando el sonido original de cada tema y aportando una identidad propia.

La noche también tendrá un carácter de cierre de año para Made in China, banda formada en 2019 y reconocida por sus versiones de clásicos del rock y pop de las décadas del 80, 90 y 2000. Durante 2025, el trío concretó 20 presentaciones en vivo en eventos privados, festivales y distintos escenarios de la región.

Con seis años de trayectoria, Made in China consolidó una presencia sostenida en los escenarios de Entre Ríos, con presentaciones también en Santa Fe y Córdoba. En los últimos cuatro años, el proyecto se afianzó con una formación estable integrada por Eli Argento en voz, Matías Lencina en guitarra y coros, y la incorporación en 2024 de Sergio “Gato” Musich (ex Zona Urbanizada) en bajo, quien aportó experiencia y solidez escénica al grupo.

Desde la organización destacaron que el encuentro ofrecerá “una combinación equilibrada entre la frescura de una banda emergente y la solidez de un proyecto con trayectoria”, en un espacio pensado para disfrutar de un show al aire libre, cerca del río, con un formato íntimo y dinámico.

Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta a un valor de $5.000 y pueden adquirirse a través de las redes sociales @sustrato.rock y @madeinchinarock.