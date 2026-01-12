Diez años después, “El Chuzito” vuelve a Atenas y enciende la ilusión

Luciano González volvió a ponerse la camiseta de Atenas diez años después. “El Chuzito” regresó a barrio General Bustos con una misión clara: ayudar al Verde a salir de la incómoda situación que atraviesa en la Liga Nacional de Básquetbol. Y en su estreno comenzó a mostrar el liderazgo que trae consigo, en la necesaria victoria por 89 a 75 ante Olímpico de La Banda, un rival directo en la lucha por escapar del fondo.

El triunfo, sumado al debut de Danjel Purifoy, le permitió al Griego escalar dos posiciones en la tabla. Con seis victorias y 13 derrotas, dejó el 18° lugar y trepó al 16°. “Impusimos condiciones desde el primer cuarto, algo fundamental acá en casa. Creo que tenemos que intentar que eso sea una marca registrada. Dejarlos en 70 y pico de puntos es muy bueno para nosotros”, destacó González en diálogo con La Voz.

“Después, en ataque, las cosas fluyeron. Todos tuvimos nuestros momentos para anotar. Tenemos tiradores, tenemos generadores, y cuando estamos con el equipo completo, sin duda nuestro potencial crece mucho”, agregó.

Consultado sobre lo que puede mejorar Atenas con su llegada y la de Purifoy, explicó: “Hay algunas desatenciones defensivas lógicas. Llevamos apenas una semana entrenando todos juntos y sabíamos que podían pasar estas cosas. Todo es corregible. Por suerte tenemos varios días para seguir trabajando y mejorar de cara al partido con Unión, que es muy importante para nosotros”.

Sobre su regreso al club y a la competencia, fue claro: “Me sentí bien. Pasaron casi dos meses desde mi último partido en México y necesitaba descansar. Venía de una liga muy exigente. Ahora me siento bien, que es lo más importante. Puedo aportar, los chicos me dieron una confianza bárbara, igual que José (Pisani) y el cuerpo técnico. Me siento muy cómodo”.

En la cancha se lo vio con voz de mando permanente, guiando a sus compañeros. “Es mi segunda experiencia llegando a mitad de temporada. Sé que hay que adelantar procesos: hablar, comunicar, generar sociedades. Conocer los puntos altos de mis compañeros y que ellos sepan cómo juego yo. Creo que lo hicimos bastante bien”.

El cansancio del primer tramo también tuvo explicación: “Es normal. Un poco por la temperatura y otro por la intensidad que estamos intentando poner. Nos vamos a cansar, pero vamos a ir agarrando ritmo”.

De cara a lo que viene, González fue contundente: “Con el equipo completo se va a ver el estilo de Atenas. Para mí es clave que estemos todos, porque marca la diferencia en la intensidad. Se vio que, aun cargados de faltas, el equipo siguió peleando. Eso fue algo que Atenas sufrió en la primera parte de la temporada y espero que ahora lo podamos corregir”.

Sobre la recepción del grupo, remarcó: “Muy bien. A la mayoría los conozco, incluso con algunos soy amigo. Eso fue fundamental para tomar la decisión. Estoy hace una semana y parece que hace mucho más”.

Finalmente, contó cómo se dio su llegada: “Mi prioridad era ir a México. Cuando terminé, necesitaba descansar hasta fin de año y Atenas respetó muchísimo eso. Estoy muy agradecido con la dirigencia. Podrían haber contratado a otro jugador, pero decidieron esperarme. Mi única manera de retribuir ese gesto es dentro de la cancha, generando confianza en el grupo y en la gente”.