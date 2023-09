Denució a su padre, un Juez de Paraná, por abuso sexual

El joven denunció a su padre por los abusos que recibió entre los 5 a 2 años. Ya estaría interviniendo la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual de la Procuración General de la Provincia. Así lo publicó Entre Ríos Ahora que además señaló que la investigación se desarrolla de manera reservada.

Denunció a su padre Juez de Abuso sexual Foto: web

“No suelo postear cosas en relación a mi vida personal”, comienza diciendo en la historia de instagram @Baridon_Agu, quien agrega que está terminando un proceso de cinco años de terapia. “Comencé a ir porque me sentía muy mal por haber sufrido un abuso sexual en mi infancia”, continúa el texto publicado.

La denuncia

“Finalmente, ayer me decidí e hice la denuncia a mi progenitor quien fue el que perpetuó los abusos entre la edad de cinco y 12 años. Fue un camino muy difícil el de llegar hasta acá y probablemente lo siga siendo” continúa el relato el joven.

También se refirió a un cambio de época afirmando: “Vivimos en una sociedad que avala este tipo de actitudes aunque, por suerte, las cosas van cambiando en este sentido”.

Finalmente agregó: “No sólo me sentí violentado sino que, para defenderme, me violenté, lo que me generó muchos problemas con distintas personas. Lamento esos desencuentros y no encuentro perdón para muchos todavía”, dijo.:

“Quiero compartir esto porque me parece importante que se sepa, que podamos reflexionar o por lo menos tenerlo en cuenta”, agregó sobre su caso.