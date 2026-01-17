Vía Paraná

Convocan a participar de “La Puerta de entrada a Paraná”, una visita guiada por Puerto Viejo

La Municipalidad de Paraná invita a vecinos, vecinas y visitantes a participar de “La Puerta de entrada a Paraná”, una visita guiada por el tradicional barrio Puerto Viejo. La actividad se realizará el lunes 19 de enero a las 19:30, es libre y gratuita, y propone un recorrido para redescubrir este sector de la ciudad desde una mirada histórica y cultural.

El itinerario comenzará en Avenida Los Vascos y Apolinario Osinalde, frente a la Escuela Pueyrredón, continuará por distintos puntos emblemáticos del barrio y finalizará en la Plaza de las Naciones, uno de los espacios públicos más representativos del sector.

Puerto Viejo es uno de los barrios históricos de la capital entrerriana, estrechamente vinculado al origen portuario y al desarrollo urbano de Paraná. Su localización estratégica, junto al río y la desembocadura del arroyo Antoñico, lo convirtió durante el siglo XIX y principios del XX en un punto clave para el comercio fluvial, el trabajo portuario y la vida cotidiana de quienes habitaron este sector. Aún hoy, el barrio conserva trazas, construcciones y paisajes que forman parte del patrimonio histórico y cultural de la ciudad.

La propuesta busca poner en valor la memoria urbana, el vínculo de Paraná con el río y los procesos sociales que dieron forma a la ciudad, a través de un recorrido guiado que invita a conocer y resignificar este espacio desde una perspectiva patrimonial.

La actividad forma parte de la agenda cultural impulsada por el Municipio, orientada a promover el conocimiento del patrimonio local y el uso del espacio público como lugar de encuentro y aprendizaje colectivo.

