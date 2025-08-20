Colectivo despistó en Ruta 12 tras chocar con una cubierta caída de un camión

En las primeras horas de la tarde de este martes, un colectivo que viajaba hacia Cerrito de la empresa Expreso Hernandarias terminó en la banquina luego de impactar contra una cubierta que se desprendió de un camión en la Ruta Nacional Nº 12, a la altura de El Palenque, a unos 40 kilómetros de Paraná.

El choque se produjo en medio de la intensa lluvia que afectaba la región. Como consecuencia del impacto y el pavimento mojado, la unidad de transporte público perdió estabilidad y despistó hacia la banquina.

Expreso Hernandarias, interno H14. Foto Video Cable Cerrito.

De acuerdo con lo relatado por el conductor del camión, no advirtió la pérdida de la cubierta hasta que detuvo su marcha más adelante. Al enterarse de lo sucedido, regresó al lugar para auxiliar a los pasajeros y colaborar con el chofer del micro.

Afortunadamente, los 14 pasajeros resultaron ilesos, salvo una persona que debió ser asistida por golpes menores. Testigos remarcaron la rápida maniobra del chofer, que evitó que el colectivo volcara, lo que podría haber provocado consecuencias mucho más graves.