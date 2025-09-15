La actividad fue organizada por el área de Turismo de la Municipalidad de Valle María y estuvo a cargo de la Lic. Mónica Beber (Mat. COPROTUER 009). Participaron dueños de cabañas, responsables de alojamientos y empleados de complejos turísticos locales, quienes trabajaron sobre herramientas clave para mejorar la experiencia del visitante.

Capacitación en Atención al Cliente en Valle María: “Todos somos Anfitriones”.

Al cierre de la jornada, cada participante recibió su certificado, en reconocimiento al compromiso con la mejora continua en la calidad de la atención. De esta manera, Valle María refuerza el perfil de destino turístico anfitrión, consolidando su identidad y competitividad en la región.