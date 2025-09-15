Vía Paraná / Turismo

Capacitación en Atención al Cliente en Valle María: “Todos somos Anfitriones”

El pasado 11 de septiembre, Valle María fue sede de la capacitación en atención al cliente “Todos somos Anfitriones”, una propuesta formativa de cuatro horas que buscó fortalecer las habilidades y competencias para brindar un servicio turístico de excelencia.

Miguel A. López
Miguel A. López

15 de septiembre de 2025,

La actividad fue organizada por el área de Turismo de la Municipalidad de Valle María y estuvo a cargo de la Lic. Mónica Beber (Mat. COPROTUER 009). Participaron dueños de cabañas, responsables de alojamientos y empleados de complejos turísticos locales, quienes trabajaron sobre herramientas clave para mejorar la experiencia del visitante.

Al cierre de la jornada, cada participante recibió su certificado, en reconocimiento al compromiso con la mejora continua en la calidad de la atención. De esta manera, Valle María refuerza el perfil de destino turístico anfitrión, consolidando su identidad y competitividad en la región.

