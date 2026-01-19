Arranca en La Vieja Usina un ciclo dedicado a los carnavales entrerrianos

Este martes comienza en La Vieja Usina el ciclo La Noche de las Ciudades – Edición Carnaval, una propuesta organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos que reunirá expresiones carnavaleras de distintas localidades de la provincia. La primera jornada será desde las 20, con la participación de delegaciones de San José de Feliciano, Victoria y Paraná.

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, señaló que “la idea es continuar este ciclo federal y seguir abriendo los centros culturales de la provincia para todo Entre Ríos. Esa es la visión del gobernador Rogelio Frigerio y del ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso para la gestión”. Además, remarcó: “Nos parece muy importante mostrar esta marca identitaria que son los carnavales entrerrianos y convocar a las localidades para que muestren su manera de vivir esta fiesta popular”.

La Vieja Usina se transformará en un corsódromo urbano donde cada delegación exhibirá su color, su música y su identidad. El público podrá llevar sillones para mayor comodidad y disfrutar también de una propuesta gastronómica.

Quienes asistan serán invitados a completar sus datos en el ingreso para participar de un sorteo de pasajes a Gualeguaychú, otorgados por la empresa de turismo Jomil, junto con entradas gratuitas a las Termas y al Carnaval de esa ciudad. El viaje grupal se realizará el 15 de febrero.

El ciclo continuará los días 27 de enero, 3 y 10 de febrero, con la participación de más localidades entrerrianas.

La actividad forma parte de la agenda CUAC! Cultura Activa Verano, que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla durante la temporada estival en distintos puntos de la provincia.

En la presentación estuvieron presentes la coordinadora de Educación y Cultura de Nogoyá, Karina Clementín, y el representante de la empresa Jomil, Javier Ledesma.