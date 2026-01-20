Allanaron la vivienda de “Chelo” Lima por presuntas amenazas contra el intendente Azcué.

El procedimiento fue requerido por la fiscal Macarena Mondragón y ordenado por la jueza de Garantías Gabriela Seró, en el marco de una causa que investiga presuntas amenazas realizadas contra el intendente de Concordia, Francisco Azcué, y funcionarios de su gestión.

El operativo se concretó en el domicilio del militante y dirigente social José María “Chelo” Lima. Según surge de la investigación, el hombre habría emitido amenazas de muerte a través de redes sociales, donde aludía a la posibilidad de efectuar disparos de arma de fuego contra el jefe comunal, integrantes de su gabinete y otros funcionarios, incluso de nivel provincial.

De acuerdo a las actuaciones, las intimidaciones fueron detectadas mediante tareas de patrullaje cibernético y se habrían reiterado en distintos comentarios publicados en plataformas digitales. Si bien estos mensajes venían registrándose desde hace un tiempo, se intensificaron en los últimos días en el contexto del conflicto generado por la no renovación de más de 130 contratos en la Municipalidad de Concordia.

El allanamiento tuvo como objetivo la búsqueda de armas de fuego y otros elementos de interés para la causa. Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron teléfonos celulares y cámaras de seguridad, que serán sometidos a peritajes.

Lima es un dirigente social conocido en la ciudad desde fines de la década del 90 y comienzos de los 2000, vinculado a movimientos de desocupados. Su nombre adquirió notoriedad nacional en el año 2000 por el denominado “Comando Sabino Navarro”, una puesta en escena difundida por televisión que simulaba la aparición de un grupo insurgente. Por ese hecho fue investigado judicialmente y posteriormente sobreseído.