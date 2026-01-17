Por el sindicato participaron integrantes de la Junta Ejecutiva de la Comisión Directiva Central: el secretario general Abel Antivero, la secretaria adjunta Lía Fimpel, la secretaria gremial Susana Cogno, y el vocal de AGMER por las y los trabajadores de la educación en el CGE, Gustavo Blanc. En representación del organismo educativo estuvieron presentes Cuenca y parte de su equipo de trabajo.

AGMER se reunió con el presidente del CGE para plantear la agenda de reivindicación docente.

Durante el encuentro se abordaron diversos temas, entre ellos la paritaria salarial, donde desde la representación sindical se remarcó la urgencia de una convocatoria por parte del Gobierno provincial para discutir una nueva pauta que contemple la recomposición ante la pérdida del poder adquisitivo.

También se planteó la necesidad de regularizar las designaciones por Artículo 40 de la Constitución Provincial, avanzando en su reglamentación en tres aspectos centrales: concursos (continuidades de suplencias), licencias y desburocratización de designaciones para agilizar el cobro.

AGMER se reunió con el presidente del CGE para plantear la agenda de reivindicación docente

Otros puntos tratados fueron la continuidad de las comisiones de trabajo de la paritaria de condiciones laborales y educación; las auditorías médicas, discutiendo criterios de cara a 2026 y solicitando una reunión con el responsable de la Comisión Médica Única; y la firma de titularizaciones que se encuentran pendientes por pases a planta permanente.

AGMER también expuso lo ocurrido con el intento de recategorización y/o cierre de escuelas, planteando la necesidad de rediscutir los criterios establecidos. En relación a las Escuelas de Innovación del nivel secundario, el gremio señaló el carácter inconsulto de los avances hacia una transformación que, según indicaron, implica precarización laboral, modificaciones en los diseños curriculares, en los sistemas de evaluación, régimen de asistencia y cargas horarias.

Respecto al nivel superior, desde el CGE informaron que se encuentran en diálogo con cada instituto para confirmar preinscripciones y continuidades.

Desde la representación gremial se destacó además la importancia de la Escuela de Formación Pedagógica y Sindical de AGMER (EFPS) y del Instituto de Investigaciones (IE) como parte del circuito de formación docente continua en la provincia.

Finalmente, desde AGMER remarcaron la necesidad de establecer una instancia de diálogo permanente, ante la amplitud de temas en agenda y el contexto actual, con el objetivo de fortalecer la escuela pública, el derecho a la educación y los derechos laborales docentes.