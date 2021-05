Un particular episodio tuvo lugar en un hotel alojamiento ubicado en calle Blas Parera de la capital entrerriana. Once personas llegaron en vehículo y ocuparon una sola habitación; al momento de retirarse no contaban con el dinero suficiente para abonar la estadía por lo que intentaron huir del lugar.

Personal policial debió intervenir a las 8:30 del domingo, el segundo jefe de la División 911, Juan Zunino, explicó a ElOnceTv que los agentes observaron que “por un tapial lindante al acceso, tres personas saltaban desde el interior hacia afuera por lo que fueron demorados. Luego se determinó que en el interior de una habitación se encontraban otras ocho personas, que estaban junto a éstas”.

Según explicó el funcionario policial en relación a lo ocurrido, las personas “No tendrían el dinero suficiente para pagar la estadía que habían tenido durante la noche, por lo que se puso en conocimiento a la Fiscalía que dispuso la correcta identificación para los mayores. Además, había dos menores que fueron trasladados a Minoridad y entregados a sus padres”.