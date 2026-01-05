Vía Oberá / Violencia

Violento episodio en Oberá: un hombre fue detenido tras amenazar de muerte a su madre y a su hija

Un hombre de 33 años fue detenido este domingo por la tarde en la ciudad de Oberá luego de protagonizar un grave episodio de violencia dentro de una vivienda familiar. El acusado habría destrozado la puerta de ingreso del domicilio con una barra de hierro y amenazado de muerte a su madre, de 72 años, y a su hija adolescente.

5 de enero de 2026,

Oberá

El hecho ocurrió alrededor de las 17 horas, cuando efectivos de la Comisaría Cuarta intervinieron tras un llamado por un conflicto familiar en una casa ubicada sobre la calle Mar del Plata. En el lugar, la víctima, identificada como Inés Leonor C., relató que, luego de una discusión, su hijo Alberto Joel D. P. reaccionó de forma agresiva.

Según el testimonio brindado, el hombre utilizó una barra de hierro para golpear y destruir la puerta de acceso a la vivienda y luego intentó agredir físicamente a su madre. Además, profirió amenazas de muerte contra ella y contra su nieta de 14 años, lo que generó un fuerte temor por la seguridad de ambas.

Ante la llegada del móvil policial, el agresor intentó escapar, pero fue alcanzado y reducido a pocos metros del domicilio. Al momento de la aprehensión aún tenía en su poder el elemento contundente utilizado durante el ataque, el cual fue secuestrado como prueba.

Finalmente, el detenido fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes por el violento episodio.

