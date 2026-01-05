Violento episodio en Oberá: un hombre fue detenido tras amenazar de muerte a su madre y a su hija

El hecho ocurrió alrededor de las 17 horas, cuando efectivos de la Comisaría Cuarta intervinieron tras un llamado por un conflicto familiar en una casa ubicada sobre la calle Mar del Plata. En el lugar, la víctima, identificada como Inés Leonor C., relató que, luego de una discusión, su hijo Alberto Joel D. P. reaccionó de forma agresiva.

Según el testimonio brindado, el hombre utilizó una barra de hierro para golpear y destruir la puerta de acceso a la vivienda y luego intentó agredir físicamente a su madre. Además, profirió amenazas de muerte contra ella y contra su nieta de 14 años, lo que generó un fuerte temor por la seguridad de ambas.

Ante la llegada del móvil policial, el agresor intentó escapar, pero fue alcanzado y reducido a pocos metros del domicilio. Al momento de la aprehensión aún tenía en su poder el elemento contundente utilizado durante el ataque, el cual fue secuestrado como prueba.

Finalmente, el detenido fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes por el violento episodio.