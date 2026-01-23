Violento episodio en Aristóbulo del Valle: una joven gravemente herida y su pareja hallada muerta.

Un grave hecho de violencia conmocionó ayer jueves por la tarde a la localidad de Aristóbulo del Valle. Una joven de 20 años resultó con lesiones de extrema gravedad y su pareja, de la misma edad, fue hallada sin vida en el interior de una vivienda del barrio Milagros. El caso es investigado por la Policía de Misiones y la Justicia.

La intervención policial se registró alrededor de las 17.20, luego de un llamado al sistema de emergencias 911 realizado por vecinos que alertaron sobre una fuerte discusión en un domicilio de la zona. Al llegar al lugar, efectivos de la Unidad Regional XI constataron que en la vivienda residía una pareja conviviente integrada por Aylen G. (20) y Merlo Kevin (20).

Según las primeras averiguaciones, durante el altercado el joven habría agredido a la mujer con un elemento contundente, presuntamente una pata de cabra, provocándole una severa lesión en la cabeza. La joven fue hallada inconsciente y trasladada de urgencia al hospital local, donde logró recuperar la conciencia, aunque debido a la complejidad del cuadro fue derivada al Hospital SAMIC de Oberá.

De acuerdo al parte médico, la víctima presenta traumatismo craneoencefálico grave, lesiones óseas en la región temporal y parietal derecha, hematomas y un importante edema cerebral. Los estudios tomográficos confirmaron fracturas conminutas y un hematoma intraparenquimatoso, por lo que permanece internada con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado.

En el interior de la vivienda, en el sector del baño, el personal policial halló al joven sin signos vitales, en una posición compatible con un presunto suicidio por ahorcamiento incompleto. El fallecimiento fue constatado en el lugar por el médico policial.

La escena fue preservada y trabajaron peritos de la División Policía Científica, quienes secuestraron un elemento contundente con aparentes manchas de sangre y levantaron muestras biológicas para su análisis. Por disposición del Juzgado interviniente, se ordenó la autopsia del cuerpo del joven para determinar fehacientemente las causas de la muerte. Según informaron fuentes oficiales, no existían denuncias ni antecedentes previos de violencia entre la pareja.