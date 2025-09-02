Vandalismo en San Ignacio: robaron cables y dejaron sin luz a toda la localidad.

La tarde del lunes, San Ignacio y sus alrededores quedaron nuevamente sin suministro eléctrico tras un nuevo hecho de vandalismo contra la infraestructura de Energía de Misiones. Personas desconocidas sustrajeron los conductores del transformador principal, lo que dejó fuera de servicio la red de la localidad.

La presidenta de la empresa, Virginia Kluka, se trasladó al lugar junto con personal técnico y fuerzas de seguridad para coordinar los trabajos de reposición. Desde la compañía señalaron que se trata del segundo episodio en pocos días, lo que hace presumir que la Policía podría avanzar en la identificación de los responsables.

El primer hecho ocurrió la semana pasada, cuando delincuentes vandalizaron la principal subestación transformadora 33/13,2 kV, arrancando cables de puesta a tierra, neutro y conexiones de los transformadores. Además, se llevaron un transformador auxiliar de 25 kVA, lo que dejó fuera de servicio al equipo principal de 8 MVA y sin la protección necesaria para funcionar.

En aquella ocasión, personal de la empresa trabajó intensamente para restituir el servicio. Ahora, nuevamente, cuadrillas de técnicos especializados se movilizan con materiales de alto costo para normalizar el suministro en el menor tiempo posible.

Finalmente, Energía de Misiones pidió la colaboración de la población para realizar denuncias anónimas en caso de haber observado situaciones vinculadas con este accionar delictivo, ya sea ante la Policía o al número 0800-8888-3672.

Fuente: El Territorio