Una casa se redujo a cenizas tras un incendio en Hipólito Yrigoyen.

En una fatídica noche, un voraz incendio consumió por completo una vivienda familiar ubicada en el barrio Ñacanguazú de Hipólito Yrigoyen, específicamente en la calle Benigno Ferreira. La propiedad, perteneciente al ciudadano P. Darío, fue devastada en su totalidad, resultando en la pérdida de todos los muebles y pertenencias que albergaba.

Alrededor de las 23:05 horas, la Policía de Misiones recibió una alerta radial sobre el incidente. Una comisión de oficiales se desplazó rápidamente al lugar, donde se encontraron con un incendio de gran magnitud que afectaba el interior de la vivienda. Vecinos de la zona ya habían iniciado los esfuerzos para sofocar las llamas cuando llegaron las autoridades, quienes se unieron de inmediato a la lucha contra el fuego.

Ante la gravedad de la situación, se requirió la asistencia de personal de la División de Bomberos Jardín América UR-IX y de los Bomberos Voluntarios de Jardín América, quienes realizaron las tareas necesarias para controlar y extinguir el incendio. Afortunadamente, no se registraron heridos, ya que la propietaria de la vivienda, Verónica C. de 42 años, y su hija menor de edad no se encontraban en el lugar al momento del siniestro.

Hasta el momento, las causas del incendio permanecen desconocidas. Se espera un informe detallado por parte de la División de Bomberos de Jardín América para determinar el origen del fuego.

La vivienda, construida con mampostería y con techo de chapa de zinc, sufrió daños irreparables en su totalidad. Todos los muebles, prendas y demás objetos que se encontraban en su interior fueron consumidos por las llamas.

Este trágico suceso ha dejado a Verónica y su hija en una situación de desplazamiento, destacando la importancia de la prevención y el manejo adecuado de incendios en el hogar. Es fundamental estar alerta y tomar medidas de seguridad para evitar situaciones lamentables como esta.