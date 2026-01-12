Un siniestro vial con desenlace fatal se registró durante la madrugada de este lunes 12 de enero sobre la Ruta Nacional N.º 12, a la altura del kilómetro 1441, en jurisdicción de la localidad de Jardín América. La víctima fue identificada como Hugo Orlando Villar, argentino, de 60 años, con domicilio en Colonia Primavera.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió cerca de las 4:30, cuando un automóvil Fiat Cronos, conducido por un hombre de 66 años, circulaba en sentido Iguazú–Posadas y, por causas que aún se investigan, embistió a un peatón que transitaba por la zona. Como consecuencia del violento impacto, el hombre falleció en el lugar.

En el sitio trabajó personal de la Comisaría Seccional Primera de Jardín América, dependiente de la Unidad Regional IX. Por disposición del Juzgado interviniente, se procedió al secuestro del vehículo involucrado y a la realización de los exámenes de alcoholemia y dosaje sanguíneo tanto al conductor como al peatón.

Un peatón falleció tras un siniestro vial en la Ruta Nacional 12, en Jardín América.

Finalizadas las diligencias legales y periciales correspondientes, el cuerpo será entregado a los familiares de la víctima para su velatorio e inhumación. La causa continúa en etapa de investigación con el objetivo de determinar con precisión las circunstancias en las que se produjo el trágico episodio.