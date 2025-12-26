Un niño de 7 años sufrió una grave lesión ocular tras un disparo accidental con un rifle de aire comprimido en Guaraní.

Un niño de 7 años resultó con una grave lesión en uno de sus ojos luego de un disparo accidental con un rifle de aire comprimido, ocurrido este jueves por la tarde en una vivienda del barrio Olero, en la localidad de Guaraní. El hecho fue conocido por efectivos de la Comisaría local, dependiente de la Unidad Regional II, alrededor de las 15:00 horas, tras el ingreso del menor al Hospital SAMIC de Oberá.

De acuerdo a la información policial, el niño se encontraba en su domicilio manipulando el arma cuando, por causas que se investigan, se produjo el disparo que le ocasionó la lesión ocular.

Ante la complejidad del cuadro, el menor recibió las primeras atenciones médicas en el SAMIC y posteriormente fue derivado a la ciudad de Posadas para recibir atención especializada y continuar con los estudios y el tratamiento correspondiente.

En el lugar del hecho, efectivos policiales junto a personal de la División Policía Científica procedieron al secuestro de un rifle de aire comprimido calibre 5.5 milímetros y un estuche con 21 balines, los cuales quedaron a disposición de la Justicia.

Las actuaciones continúan en curso con el objetivo de establecer fehacientemente las circunstancias en las que se produjo el hecho.