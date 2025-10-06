Un hombre fue brutalmente golpeado por un vecino en Oberá y permanece internado en terapia intensiva.

Un violento episodio se registró en la tarde del sábado en el barrio San Miguel de Oberá, donde un hombre de 30 años fue hallado inconsciente y con una grave lesión en la cabeza. Efectivos de la Seccional Quinta acudieron al lugar y asistieron a la víctima, identificada como Ismael G., quien yacía tendido sobre una vereda con una herida cortante en el cuero cabelludo.

El hombre fue trasladado en ambulancia al Hospital Samic de Oberá, donde permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva. Según el parte médico, presenta un traumatismo de cráneo grave con un tiempo de recuperación estimado superior a los 30 días.

De acuerdo con testimonios familiares, Ismael había salido de su domicilio momentos antes tras protagonizar una discusión y causar disturbios bajo los efectos del alcohol. Poco después, las cámaras de seguridad de la zona permitieron establecer que fue golpeado por un vecino hasta quedar tendido en la vía pública.

En un rápido operativo, personal de la Comisaría Quinta identificó y detuvo al presunto agresor, un joven de 24 años llamado Ricardo D., quien permanece alojado en sede policial a disposición de la Justicia.

La investigación continúa para determinar las circunstancias exactas del ataque y evaluar si existían antecedentes de conflicto entre ambos vecinos.