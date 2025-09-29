Vía Oberá / Siniestro Vial

Un colectivo con quince pasajeros volcó en la Ruta 103 cerca de Campo Ramón

El vehículo trasladaba a familias que regresaban de un culto religioso. Los heridos fueron derivados al hospital de Oberá.

Jimena Leguizamón

29 de septiembre de 2025,

Un colectivo con quince pasajeros volcó en la Ruta 103 cerca de Campo Ramón.

Un colectivo que transportaba a unas quince personas volcó este domingo por la tarde sobre la banquina de la Ruta Provincial 103, a la altura del kilómetro 71, en inmediaciones del acceso al paraje Guaraypo, jurisdicción de Campo Ramón.

El rodado, un Mercedes Benz conducido por Marcos S. (45), tarefero, trasladaba a hombres, mujeres y niños desde Campo Ramón hacia Campo Viera. De acuerdo con las primeras informaciones, el chofer perdió el control por causas que se investigan, lo que provocó el despiste y posterior vuelco del vehículo.

Los pasajeros, que regresaban de un culto religioso de la iglesia “Asamblea de Dios”, fueron auxiliados inicialmente por automovilistas que pasaban por el lugar y luego trasladados en ambulancias al Hospital SAMIC de Oberá, donde recibieron atención médica para evaluar sus lesiones.

La Policía de Misiones y personal de salud pública trabajaron en el lugar del siniestro.

