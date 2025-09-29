Un colectivo con quince pasajeros volcó en la Ruta 103 cerca de Campo Ramón.

Un colectivo que transportaba a unas quince personas volcó este domingo por la tarde sobre la banquina de la Ruta Provincial 103, a la altura del kilómetro 71, en inmediaciones del acceso al paraje Guaraypo, jurisdicción de Campo Ramón.

El rodado, un Mercedes Benz conducido por Marcos S. (45), tarefero, trasladaba a hombres, mujeres y niños desde Campo Ramón hacia Campo Viera. De acuerdo con las primeras informaciones, el chofer perdió el control por causas que se investigan, lo que provocó el despiste y posterior vuelco del vehículo.

Los pasajeros, que regresaban de un culto religioso de la iglesia “Asamblea de Dios”, fueron auxiliados inicialmente por automovilistas que pasaban por el lugar y luego trasladados en ambulancias al Hospital SAMIC de Oberá, donde recibieron atención médica para evaluar sus lesiones.

La Policía de Misiones y personal de salud pública trabajaron en el lugar del siniestro.